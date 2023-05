Nuove colonnine di ricarica elettrica in autostrada

Nuove colonnine di ricarica per auto elettriche lungo le tratte autostradali gestite in concessione da Salt. La concessionaria del Gruppo Astm, ha attivato tre nuove colonnine di ricarica ultraveloce lungo la A12 Livorno-Sestri Levante e sulla A15 Parma-La Spezia. Nel dettaglio, nell’area di servizio di Brugnato Ovest sulla A12 in direzione sud sono entrate in esercizio due nuove colonnine ultraveloci, ciascuna della potenza di 350 kw e dotate ognuna di un connettore. Le nuove colonnine di ricarica portano a 7 il numero dei dispositivi di ricarica nell’area di servizio spezzina. Un secondo importante potenziamento del servizio di ricarica elettrica sulle tratte gestite in concessione ha riguardato anche l’area di servizio di Tugo Ovest, in provincia di Parma sulla A15, in direzione sud, con l’installazione di una colonnina di potenza 100 kw che, unitamente ad una wallbox Type 2 da 7,4 kw, consente di servire contemporaneamente tre autovetture con tipologie di connettori che permettono la ricarica a tutte le auto. Con queste nuove aperture salgono a 25 i dispositivi di ricarica elettrica sulla rete autostradale da Salt. In programma ulteriori stazioni di ricarica elettrica, con l’obiettivo di elettrificare entro il 2026 tutta la rete autostradale di competenza Astm, circa 1.400 km.