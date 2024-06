Nuove asfaltature in città. Il Comune apre la cassa. Pronti 350mila euro

Che le strade sarzanesi, nonostante gli sforzi messi in atto dall’amministrazione per migliorare la viabilità di alcune zone, versino in condizioni disastrose è cosa nota. Le segnalazioni dei residenti che evidenziano situazioni critiche si moltiplicano a macchia d’olio e, a quelle dei cittadini, lo scorso mese si erano aggiunte anche le sollecitazioni delle sigle sindacali, tra cui la Cobas, che aveva chiesto un repentino intervento all’amministrazione Ponzanelli su via del Murello per tutelare la salute dei conducenti e dei passeggeri del trasporto pubblico locale. Ma se si parla di asfalti, proprio ieri è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Sarzana una delibera approvata dalla giunta Ponzanelli lo scorso 17 maggio, che approvando i progetti esecutivi in linea tecnica di fatto mette sul piatto 350 mila euro per risanare, risagomare e rifare alcuni tratti del manto stradale sarzanese.

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria -e per il cui finanziamento sarà necessario contrarre dei mutui con Cassa Depositi&Prestiti, come si legge nella delibera sottoscritta dal sindaco Cristina Ponzanelli e dal segretario Fulvio Andrea Pastorino -divisi in due lotti che andranno a riqualificare via San Francesco (220 mila euro) e tratti di via Ronzano, via Brigate partigiane Ugo Muccini e il tratto comunale di via XXV aprile (per cui serviranno invece 130 mila euro). E’ di tre mesi fa l’interrogazione protocollata dal capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi che aveva lo scopo di conoscere le tempistiche di intervento per arginare la situazione critica in cui versa via San Francesco, da lui definita "importante arteria cittadina che sostiene quotidianamente il transito di numerosi veicoli, nonché passaggio obbligatorio per il raggiungimento di strutture di importanza primaria come l’Istituto Parentucelli – Arzelà, la palestra e la piscina comunale e la Pubblica assistenza".

In quell’occasione l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini, oltre a chiarire che la previsione del bilancio destinata agli asfalti per il 2024 ammontava a 350 mila euro, aveva dichiarato che proprio Via San Francesco sarebbe stata oggetto del piano di riqualificazione straordinaria della viabilità cittadina del 2024, affermando che i lavori – il cui progetto esecutivo è stato recentemente approvato – sarebbero stati affidati entro quest’anno. A questi si uniscono gli interventi suddivisi in tre lotti deliberati lo scorso novembre per una spesa complessiva pari a 550 mila euro che stanno riguardando tratti di via Cisa e di via del Murello (176 mila euro), via Turì (185 mila euro), e via Ronzano e via Emiliana per cui erano stati stanziati 187 mila euro.

Elena Sacchelli