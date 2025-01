Nuova sede per i Vigili del fuoco. Distaccamento di Brugnato . Avviso per individuare i terreni

Una nuova sede per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Brugnato. La presenza dei pompieri nel centro della Val di Vara è destinata a rinforzarsi. Lo si evince dalle carte con cui il comandante provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia, Francesca Maria Conti, ha pubblicato nei giorni scorsi una indagine di mercato esplorativa non vincolante per la ricerca di un terreno edificabile situato sempre nel Comune di Brugnato, da acquistare e adibire a distaccamento.

L’iniziativa lanciata dal comando provinciale rientra nel quadro delle direttive nazionali impartite dalla Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno, finalizzate ad acquisire immobili da destinare a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in luogo di immobili in locazione, nell’ottica della riduzione della spesa pubblica relativa al capitolo delle locazioni.

Proprio il caso di Brugnato, dove la sede del distaccamento è in locazione: i locali sono infatti di proprietà in parte di Asl5 e in parte del Comune di Brugnato. L’area ricercata dal comando provinciale dovrà rispondere a una serie di requisiti mirati: deve garantire l’edificabilità delle aree di accesso, parcheggi pertinenziali, piazzale per la manovra degli automezzi di soccorso e per esercitazioni, spazi per le attività d’istituto, aree manutenzione e controllo dei mezzi ed eventuale elisuperficie per l’atterraggio e il decollo degli elicotteri.

L’area dovrà avere una superficie superficie complessiva compresa tra 3.500 e 6.000 metri quadrati, con un ingresso carrabile per l’accesso di automezzi, e non non dovrà gravitare su strade eccessivamente congestionate dal traffico o inadatte al transito dei mezzi pesanti, e la sua ubicazione dovrà essere il più possibile baricentrica rispetto al bacino di utenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro le 12 del 26 aprile. La busta dovrà contenere tre plichi – per le documentazioni amministrativa e tecnica, e per l’offerta economica – e dovrà essere inviata al Comando provinciale di via Antoniana. L’avviso di manifestazione di interesse così come tutta la documentazione per la presentazione della domanda, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Brugnato.

Matteo Marcello