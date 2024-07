Npsg Trading nel girone D

Dopo anni di inserimento nel girone A, quello che comprendeva squadre liguri, piemontesi, emiliane e lombarde, ci sarà un cambio di rotta per la Npsg Trading Logistic visto che per la prossima stagione di Serie B è stata inserita nel gruppo D. La Fipav ha, infatti, cambiato i criteri di divisione territoriale delle squadre e così, considerando anche il variare del numero di gironi passati da 9 a 8, i biancazzurri sono stati dirottati in un nuovo raggruppamento in cui dovranno vedersela con club toscani, liguri ed emiliani. "Un girone a 15 squadre – fa sapere la società – logisticamente più abbordabile, ma tecnicamente molto ben attrezzato, con almeno 2/3 realtà che non sfigurerebbero nemmeno in categoria superiore come Lupi Santa Croce, Camaiore e Sassuolo".

I ragazzi di Parisi dovranno affrontare 14 avversarie agguerrite: Cus Genova, Asd G.S. Spezzanese, Kerakoll Sassuolo, Isomec Inzani Vp, Ama San Martino Re, Gs VV.F Maurizio Ma, Firenze Volley, Maxitalia Jumboffice Firenze, Invicta Solcaffè, Cmagroup Rawlplug Livorno, Upc Sdh Volley Lucca, ToscanaGarden Arno Pisa, Codyeco Lupi Santa Croce, Gruppo Lupi Pontedera. La partenza è fissata per il weekend del 12/13 ottobre, mentre il campionato si concluderà a metà maggio con la presenza di 4 turni infrasettimanali. In ogni girone si registreranno 4 retrocessioni, mentre le prime 2 accederanno ai play-off per giocarsi la promozione in A3. Intanto arrivano conferme anche sul piano dello staff tecnico con la preparatrice atletica Anica Borio, l’osteopata Maddalena Lorieri e il medico sociale Antonio Di Vincenzo (foto) pronti a dare il loro contributo. Anche Gaia Mazzamuto continuerà ad affiancare Giacomo Materno nella conduzione degli Under 13.

Ilaria Gallione