Npsg ospita al PalaMariotti la Codyeco

Impegno ostico per la Npsg Trading Logistic che nel 13° turno del campionato di volley maschile Serie B ospiterà al ’PalaMariotti’ la Codyeco Lupi Santa Croce. La formazione pisana si presenterà domani alle 17 da terza forza del girone. I biancazzurri saranno determinati a riprendere la propria marcia dopo lo stop con Camaiore e a salutare il 2024 con un risultato positivo. Scendendo in Serie C femminile si disputerà l’ultimo match dell’anno con una gara casalinga per la Pallavolo Futura. Avversario di turno sarà il Tigullio Sport Team, neo promosso che che ha come obiettivo principale la salvezza. Rosa al completo per le ragazze di Garfagnini con appuntamento questa sera alle 21.00 alla palestra di Ceparana. Sul fronte maschile (Serie C) la Vdm Mulattieri sarà impegnata in trasferta contro la Grafiche Amadeo domani alle 19 alla palestra ’Villa Cittera’ di Sanremo.

Ilaria Gallione