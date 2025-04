Nove milioni per le attività dell’entroterra

Via libera dal Consiglio regionale al disegno di legge 63 sul sostegno alle attività economiche nell’entroterra. Il provvedimento intende valorizzare l’entroterra ligure favorendo l’insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento di quelle esistenti, attraverso contributi a fondo perduto a micro imprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei Comuni non costieri, e con una popolazione inferiore a 2500 abitanti. L’intervento è previsto a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici. Il contributo complessivo di 4 milioni 850 mila euro sarà assegnato dal sistema delle Camere di commercio.

Viene inoltre previsto un contributo alle micro e piccole imprese dei comparti artigianato e commercio e servizi di ristorazione nei Comuni dell’entroterra ligure non costieri, e con popolazione inferiore a 5mila abitanti. Il contributo complessivo di 4 milioni 600 mila euro, sarà assegnato da Filse. Soddisfazione è espressa dalla senatrice spezzina della Lega, Stefania Pucciarelli, secondo cui "Con l’approvazione del disegno di legge, Regione Liguria compie un passo concreto per il rilancio delle nostre aree interne. Si tratta di un intervento strategico che guarda al futuro dell’entroterra, anche quello della provincia spezzina, dove esistono realtà economiche solide e vitali che meritano sostegno per continuare a crescere e attrarre nuovi investimenti. Questa manovra rappresenta un’opportunità concreta per chi già opera nel territorio e per chi intende avviare nuove attività, contribuendo così a contrastare lo spopolamento e rendere il nostro territorio sempre più vivo, produttivo e attrattivo. Un impegno concreto preso in campagna elettorale da Marco Bucci ed in particolar modo dalla Lega".