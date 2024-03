Notti bianche a suon di musica. Stasera concerto in piazza Mentana

Due Notti bianche nell’edizione 2024 della Fiera di San Giuseppe: la prima ha richiamato tantissimi cittadini l’altra sera, con il dj set di Emilio Simonini (nella foto) che ha proposto musica dance dagli anni ’70 ai giorni nostri. Stasera la seconda Notte bianca con un concerto di tre band in piazza Mentana (Big Boss Band, Millet Pickers Jazz Band e Oflog Project). Appuntamento dalle 21.30, i banchi chiudono alle 22 invece che alle 20. Fra i numerosi stand della fiera, c’è spazio anche per la prevenzione sanitaria: medici e infermieri della Struttura complessa di Nefrologia e dialisi di Asl5, insieme ai volontari della associazione Amici del Rene e Aned (Associazione nazionali emodializzati) saranno a disposizione presso la Capitaneria di Porto (largo Michele Fiorillo) domani dalle 10 alle 16, con uno stand e un camper (messi a disposizione dalla Pubblica Assistenza di Spezia), per effettuare un colloquio informativo e uno screening dell’esame delle urine con controllo della pressione arteriosa. L’iniziativa rientra nella ’Giornata Mondiale del rene’ che si celebra il 14 marzo.