Notte di Capodanno alla Spezia: tutte le modifiche alla viabilità

La Spezia, 29 dicembre 2023 – In occasione dei festeggiamenti in città e dell’evento che si terrà in piazza Europa nella notte del 31 dicembre 2023, si comunicano le principali modifiche alla viabilità secondo il Piano della Sicurezza, contenute nell’ordinanza emanata per garantire la sicurezza della popolazione e il regolare svolgimento delle iniziative.

Fino alle 3 del giorno 1° gennaio 2024 avranno vigore il divieto di fermata eccetto i mezzi degli allestimenti concerto in via Veneto, nel tratto compreso tra piazza Europa sett Migliarina e piazza Europa sett Arsenale M.M. lato mare; in piazza Europa sett Migliarina, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via V. Veneto lato piazza. Divieto di fermata in tutta piazza Bayreuth, in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via V. Veneto e via XXIV Maggio ambo i lati; in via Minzoni, nel tratto compreso tra via Santorre di Sanatrosa e piazza Europa sett Arsenale M.M., ambo i lati; piazza Europa Sett Arsenale M.M., nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via V. Veneto, ambo i lati; piazza Europa Sett Migliarina, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via V. Veneto ambo i lati; via V. Veneto, nel tratto compreso tra via Costantini e piazza Europa sett Migliarina; via V. Veneto, nel tratto compreso tra piazza Europa sett Arsenale M.M. e via Santorre di Santarosa lato mare; via Campanella Ambo i lati; via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Campanella.

A decorrere dalle 17 alle 20 del giorno 31 dicembre 2023 hanno vigore il divieto di transito in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via V. Veneto e via Minzoni, in piazza Europa sett Arsenale M.M., nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via V. Veneto, in piazza Bayreuth, in via Minzoni, nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e piazza Europa sett Arsenale M.M.; sono consentite le direzioni diritto-destra in via V. Veneto, area di intersezione via Santorre di Santarosa.

A decorrere dalle 20 del giorno 31 dicembre alle 3 del giorno 1° gennaio hanno vigore il divieto di transito in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Europa sett Migliarina; in via V. Veneto, nel tratto compreso tra piazza Europa sett Migliarina e via Santorre di Santarosa in via XX Settembre, corsia interna, nel tratto compreso tra via Minzoni e via XXIV Maggio, in via Campanella e in viale Italia, corsia interna di svolta a sinistra, direzione Arsenale M.M. Migliarina, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Campanella; divieto di transito eccetto residenti in via Costantini e area parcheggio Europa Park, in via V. Veneto, nel tratto compreso tra Crispi e piazza Europa sett Migliarina, in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra piazza Europa sett Migliarina e via Conti; senso unico in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Minzoni e via V. Veneto in direzione di quest'ultima, in via Conti, nel tratto compreso tra via Rezasco e via XXIV Maggio in direzione di quest'ultima via; senso vietato in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via V. Veneto e via Minzoni in direzione di quest'ultima in via Conti, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Rezasco in direzione di quest'ultima via; dare precedenza in via Conti area d’intersezione con via XXIV Maggio a fav di quest’ultima e in via Veneto area d’intersezione con via Crispi a fav di quest’ultima.

Dalle 20 del giorno 31/12/2023 alle 3 del giorno 01/01/2024, verrà adottato il provvedimento di divieto di transito sulla via V. Veneto come le conseguenti prescrizioni, ovvero l'itinerario consentito per il raggiungimento di via Tolone, via Dei Colli. via XXVII Marzo e via XX Settembre da via Veneto sarà via Crispi, viale Italia, via Micca, via Minzoni, via Santorre di Santarosa, via Veneto. I residenti di via Costantini potranno entrare da via Crispi sulla via Veneto e uscire sulla via Veneto, via Crispi. Inoltre gli Utenti dell'area di parcheggio Europa Park entreranno da via V. Veneto c/o piazza Europa sett Migliarina e usciranno da via XXIV Maggio c/o piazza Europa sett Migliarina.