Note liguri e apuane con i Cafunè

Nuovo appuntamento con i concerti sotto la torre stasera dalle 21 in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, dove la notte di San Lorenzo vanno in scena i Cafuné. Il progetto musicale vedrà sul palco un ensemble di sei musicisti apuani e liguri (Antonio Pincione a chitarra classica e bouzouki greco; Chiara Vatteroni arpa celtica, voce narrante e testi; Irene Lippolis voce femminile; Floriana Benedetti flauto traverso; Emanuele Casu basso elettrico; Michele Vannucci percussioni e batteria). La band attinge al repertorio popolare di varie aree del mondo, con testi originali e arrangiamenti innovativi, e regala un viaggio musicale ‘tra le corde dei racconti’. Le sonorità folk in evolversi e costantemente contaminate fra loro si uniscono alla cifra chiave dello storytelling. Il risultato è una commistione vertiginosa di racconti, storie e leggende che affondano le radici nelle tradizioni popolari e, ereditandole, trascinano il pubblico in riletture inusitate di musica e significati. Uno spettacolo emozionante che, insieme a melodie dal sapore antico, garantisce sberle di jazz, rock, prog e dura realtà, portando sul palco l’evoluzione contemporanea folk-rock e mediterranea dell’antico cantastorie. ‘Cafunè’ è una parola portoghese che significa "passare le dita tra i capelli della persona amata". Il significato di questa parola si avvicina al nostro "accogliente" ma è più un concetto, che un aggettivo. Questo termine è in grado di evocare una sensazione unica, come lo sono quelle che la musica del sestetto porta in ogni occasione agli spettatori. Il concerto, a ingresso libero e gratuito, è patrocinato dal Comune e offerto dal circolo Arci (per cenare in loco chiamare il 339 6035706).

m. magi