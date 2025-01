Note in Sant’Antonio a Gaggiola. Concerto del Convitto Armonico

Al santuario di Sant’Antonio da Padova di Gaggiola, il gruppo vocale Il Convitto Armonico terrà oggi un concerto. Appuntamento stasera in questa vigilia dell’Epifania, a partire dalle 21, nella chiesa in piazzale Sant’Antonio da Padova con un programma di grande interesse. Verranno eseguiti, nella seconda parte del concerto, alcuni dei più celebri canti di Natale (carole) provenienti dalla tradizione anglosassone e italiana, riscritte per coro da importanti compositori e musicisti europei.

Il Convitto è da sempre cultore di questa tradizione nord-europea e britannica in particolare, che prevede il canto del Natale attraverso l’esecuzione di brani tratti dalla tradizione popolare, supportati però da una scrittura per il coro di voci femminili e maschili, spesso compiuta da importanti musicisti dell’Ottocento e del Novecento. Nella prima parte dell’esibizione, invece, verranno eseguiti alcuni brani tratti dalla Messa ‘Il bianco e dolce cigno’ di Stefano Bernardi (1580-1637), compositore attivo a Verona ad inizio Seicento. La Messa trae il nome dall’omonimo madrigale a quattro voci del compositore fiammingo Jacques Arcadelt (1505 ca.-1568) e rientra nella tipologia delle cosiddette messe parodia cioè a dire di quelle messe che ricavano il loro materiale motivico e contrappuntistico da un brano polifonico preesistente, non importa se di genere sacro o profano.

Bernardi costruisce un contrappunto il cui disegno richiama quello di Palestrina, che studiò quando ricoprì l’incarico di maestro di cappella in una chiesa di Roma nei primi anni del Seicento. Il Convitto esegue la messa nella trascrizione del musicologo e direttore di coro Giovanni Acciai. L’esecuzione risulta ad oggi la prima in epoca contemporanea. Il concerto chiude per il Convitto la stagione invernale, che lo ha visto protagonista di concerti ed esecuzioni sia in provincia che a Parma, Milano, Chivasso.

Il Convitto Armonico, gruppo vocale attivo dal 1990, è stato fondato da Stefano Buschini e Marco Montanelli, che ancora oggi guidano il gruppo rispettivamente come direttore del coro e direttore artistico. Nel corso degli anni il coro ha vinto cinque concorsi corali nazionali, registrato tre compact disc per la casa discografica Tactus e tenuto circa 400 concerti in Italia e all’Estero. Il gruppo è formato da cantori dotati di grande esperienza musicale. Per essere sottoposti ad un provino ed entrare nel Convitto Armonico, è possibile contattare l’email [email protected] o telefonare al numero 329 6641030. L’entrata al concerto è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Marco Magi