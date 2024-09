Note fuori dal comune alla Skaletta con Kariti e il set di Stroszek

Venerdì di note fuori dal comune alla Skaletta Rock Club, dove a partire dalle 21 si esibiranno la musicista Kariti e il talento spezzino Stroszek+Dead and Forever Gone set, che ammanteranno il locale di via Crispi 168 di atmosfere dark folk, dark country folk e ambient doom. L’artista russa, il cui nome d’arte significa ’piangere i morti’, ormai residente in Italia, è reduce da un tour di 10 date in Gran Bretagna e porterà alla Spezia la sua arte multiforme: è, infatti cantante, poetessa, compositrice e polistrumentista. Fin dal suo lavoro di debutto intitolato ’Covered Mirrors’ datato 2020, ha abbracciato le atmosfere dark, tracciando una catartica peregrinazione attraverso il lutto che già richiama con il suo nome d’arte.

Ha poi proseguito la sua avventura musicale nel settembre 2023 dando alle stampe un Ep industrial-trip-hop-shoegaze pubblicato con il nick Néant (’niente’): una collaborazione con Void del collettivo parigino Non Serviam: un esperimento che è stato accostato alle sonorità di Portishead, Spirit Possession, the Bug e molti altri messi insieme.

Nel febbraio di quest’anno ha pubblicato l’album ’Dheghom’, fatto di interessanti contaminazioni: chitarre elettriche, pianoforte, sintetizzatori e tanti duetti. Nonostante abbia iniziato a calcare la scena live da soli tre anni, Kariti si è esibita più volte in diversi paesi europei e approda adesso in riva al Golfo. Nel set di Stroszek, al secolo Claudio Alcara, saranno reinterpretati in chiave originale quattro brani dell’album ’Dead and Forever Gone’ dei Frostmoon Eclipse, band di cui il cantautore è membro; l’lp, che è stato pubblicato nel 2005 sarà infatti ristampato nel mese di novembre. L’ingresso al locale e alla serata è come sempre riservato ai possessori di tessera Arci, che potrà essere rinnovata al botteghino della Skaletta.

C.T.