’Note di speranza’ con gli Ottoni. Fuori programma alla Rotonda

S’intitola ‘Note di Speranza’ ed è un appuntamento che non era presente all’inizio della programmazione del Lerici Music Festival. L’appuntamento è fissato per stasera, a partire dalle 21.15, alla Rotonda Vassallo. L’ingresso è gratuito e i protagonisti saranno gli Ottoni del Lerici Music Festival a presentare un programma davvero interessante. Nella prima parte, musiva italiana e argentina, quindi l’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, poi Per un pugno di dollari di Morricone e West Side Story di Bernstein, e ancora Marta de Buenos Aires di Piazzolla, Tango in D di Albeniz e killer Tango di Kompanek, prima di un altro momento dedicato a Morricone. Musica internazionale nella seconda parte con La Virgen de la macarena di Bautista y Calero, la suite Carmen di Bizet, Amparito Roca di Texidor, Beale Street Blues di Handy, My Bonie lies over the ocean, infine Bohemian Rhapsody dei Queen e Blue di Gansch (379.1379677).