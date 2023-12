Note di pace con il coro. Concentus

Musica di pace insieme al coro Sarzana Concentus. Un messaggio importante e benauguranti quello che accompagna l’appuntamento in programma nel fine settimana a Sarzana. Come ormai da consolidata tradizione natalizia il gruppo musicale terrà il concerto alla chiesa della parrocchia di San Francesco sabato con inizio alle 21.30 esibendosi in un repertorio sacro contemporaneo sotto la regia del maestro Nicolò Ciuffi. Nella serata speciale è inoltre prevista la partecipazione del Gounod Chorus di Sestri Levante in un insieme di note e voci che renderà ancor più sentita e emozionante l’attesa del Natale. Per il Coro Sarzanae Concentus che da anni sta tenendo alta la tradizione musicale cittadina si avvicina inoltre una nuova stagione decisamente intensa di impegni e partecipazione a diverse rassegne corali in giro per l’Italia. Proprio per mantenere accesa l’attività e rispondere positivamente alle tante richieste si rende necessario ampliare il numero degli appassionati per allargare l’organico. Gli organizzatori e anime del Sarzana Concentus hanno dunque lanciato l’invito a iniziare e avvicinarsi all’attività corale rivolgendosi a tutti non richiedendo qualità e neppure competenze particolari ma al contrario offrendo a chi è disposto a mettersi in gioco un’esperienza davvero divertente. Per chi fosse interessato a partecipare alla audizioni può contattare la signora Marina al numero 333-9132753 e conoscere le date dei prossimi incontri di avvicinamento all’attività musicale.

m.m.