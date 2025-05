Note di organo sui grandi film. Appuntamento con Nosferatu

Fino all’introduzione del sonoro nel 1927, la proiezione di film muti era regolarmente supportata da musicisti dal vivo. Da questo punto di vista l’organo assicurava un effetto importante anche in quei teatri che non potevano permettersi un’intera orchestra, tanto che i più grandi organi teatrali erano dotati di veri e propri effetti sonori. E dopo il grande successo dell’apertura della XXXIII edizione de ‘Il Suono del Tempo, evento d’organo internazionale Città della Spezia’ col professor Daniel Zaretsky a Fezzano, nella chiesa San Giovanni Battista, la rassegna – organizzata dall’associazione musicale César Franck (con il contributo di Fondazione Carispezia e Comune della Spezia) – sbarca al cinema Il Nuovo con un evento speciale. Appuntamento infatti stasera, alle 21.15, con l’inedita improvvisazione organistica del maestro Ferruccio Bartoletti sul film ‘Nosferatu’ di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922. L’iniziativa è figlia di un progetto al quale il maestro Bartoletti (direttore artistico della rassegna) lavora da almeno trent’anni: è stato infatti il primo in Italia a realizzare concerti organistici di improvvisazione su pellicole degli anni Venti in straordinari live. Tale particolare specialità lo ha portato a suonare nei principali festival in Italia e Europa; a far parte dell’Ensemble Katharsis con cui ha vinto il prestigioso Grammy Awards; a incidere per le etichette Bottega Discantica e Bongiovanni musiche di improvvisazione, oltre a musiche di Buxtehude e Bach. Specializzato sul periodo romantico tedesco, su Bach e Franck, si è formato con maestri come Mario Fiorentini, Martha Del Vecchio, Giancarlo Parodi, René Saorgin, Knud Vad. Concertista classico, conta ad oggi oltre 900 recital nelle più importanti cattedrali, chiese, sale da concerto, rassegne e festival. I suoi concerti sono stati registrati da emittenti radio e tv nazionali (Rai per l’Italia). Da solista ha tenuto inoltre concerti per l’Orchestra Filarmonica di Torino e in Sale da concerto quali la Philarmonie im Gasteig di Monaco di Baviera e Neuen Gewandhaus di Lipsia dove ha registrato per Mdr la 3ª Sinfonia di Saint-Saens. Dal 2016 è Organista titolare della Cattedrale di Massa. Dal 1991 dirige la César Franck e da docente ha tenuto corsi in importanti istituzioni in Italia ed Europa. Solo per l’evento e performance di stasera è previsto il biglietto: chi volesse prenotare in anticipo può farlo via web (dal sito del cinema), via telefono (0187 24422) o Whatsapp (348 5543921). Per la serata si farà affidamento su un ‘semplice’ organo Hammond, un protagonista indiscusso della cultura musicale del Novecento.

Marco Magi