’Not Moving’, quando il punk-rock è leggenda. Lo Shake di via Valdilocchi ospita la reunion

Una delle leggende del punk-rock si prepara a far tappa in riva al Golfo: i Not Moving saranno ospiti stasera alle 21.30 dell’Arci Shake Club di via Valdilocchi, dove si esibiranno per la prima volta. Lilith, Dome La Muerte e Antonio Baciocchi, tornano insieme per una nuova reunion che alimenta la leggenda. Attivi dal 1981, i Not Moving sono una delle realtà punk più importanti del nostro paese: due album, sette anni di attività, innumerevoli concerti fra Italia e Germania, con il palco condiviso con big del genere, quali The Clash e Johnny Thunders. Dopo una prima reunion nel 2005, che li porta al cospetto di Iggy & the Stooges e Damned, tornano nel 2019 con la nuova sigla Not Moving Ltd e l’apporto di Iride Volpi alla chitarra: live in ogni parte d’Italia e un nuovo album, ’Love Beat’, che incontra il favore di critica e pubblico, sono gli ingredienti del nuovo corso. Ad aprire, i Welcome Delay, nuova band locale formata da ex membri dei Made; chiuderà la serata il dj set di Komakino dj. Ingresso riservato ai soci Arci, ingresso a euro 5 per contributo artistico.