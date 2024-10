Non solo prosa: al Teatro Impavidi fra rassegne kids e musica classica

Sarzana, 8 ottobre 2024 – Un ricco calendario di appuntamenti completa la proposta artistica e culturale del Teatro Impavidi di Sarzana, che anche quest’anno non si limita al cartellone di prosa. Il Teatro Impavidi aprirà le porte ad altre rassegne ed eventi, così da confermarsi, come nelle scorse stagioni, luogo vivo, crocevia di incontro tra diversi linguaggi artistici, ma soprattutto tra diverse generazioni, anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni, enti e istituzioni.

L’attenzione, anche nella stagione 2024-2025, è rivolta innanzitutto agli spettatori della rassegna IPiccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids, pensata per i più piccoli, anche dalla primissima infanzia, per regalare a bambini e bambine nuovi strumenti poetici, entrare in contatto con il linguaggio teatrale, sviluppare l’immaginazione e ritrovarsi in un contesto fuori dal comune.

La rassegna di teatro per nuove generazioni è ideata e diretta da Scarti - Centro di Produzione Teatrale di Innovazione e curata da Francesca Lateana. L’idea è, anche in questa edizione, riunire alla domenica pomeriggio le famiglie e far scoprire fin dalla primissima età il teatro ai nostri piccoli, regalando alle diverse generazioni un momento di incontro e divertimento condiviso a teatro. Come sempre Scarti selezionato artisti e compagnie tra le più note e apprezzate nel panorama nazionale e internazionale del teatro tout public, per portare sul palco innanzitutto stupore e meraviglia, che diventano strumenti fondamentali per scoprire se stessi in relazione all’altro. Gli spettacoli verranno proposti le domeniche pomeriggio e poi, in replica per le scuole, il lunedì mattina.

Ogni spettacolo è un’occasione per esplorare nuovi mondi e scoprire la bellezza del teatro insieme alle persone che amiamo di più.

Nel Ridotto del Teatro Impavidi, torna invece la Rassegna Concertistica Domeniche in Musica - Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2024. Quattro eventi, da novembre a dicembre, grazie ai quali si potranno ascoltare grandi pagine della musica classica con protagonisti artisti affermati a livello nazionale e internazionale. La rassegna è organizzata dall’associazione musicale Il Pianoforte e dall’Associazione Amici della Musica /Accademia Musicale A. Bianchi, in collaborazione con Scarti e con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando Call for ideas 2023.

Il Teatro Impavidi ospiterà poi, anche quest’anno, alcune date della rassegna Concerti a Teatro, realizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Un cartellone di appuntamenti musicali con l’obiettivo di proporre in maniera organica e continuativa la musica classica al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi. La manifestazione si rivolge ad appassionati e neofiti di ogni fascia d’età, con particolare riguardo alle nuove generazioni, proponendo un cartellone ripartito fra recital solistici, formazioni cameristiche ed ensemble strumentali per coinvolgere il pubblico in un “viaggio musicale” attraverso autori, generi e programmi diversi, sempre all’insegna della qualità artistica.

Completa la proposta culturale Profeti in Patria, la rassegna targata Scarti pensata per dare visibilità ai giovani artisti che per motivi lavorativi e di studio hanno iniziato un percorso di formazione teatrale fuori dai confini della provincia. Attraverso una serie di piccole performance nel Ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana, Scarti propone, come suggerisce l’ironico titolo del progetto, di giocare sul sentirci provinciali per ribaltare la prospettiva e riappropriarci coscientemente del nostro territorio e delle nostre origini, in un’ottica propulsiva. Come nelle passate edizioni, l’immagine proposta è profondamente suggestiva: due movimenti, uno centrifugo, che parte da dentro per arrivare fuori, e uno centripeto, che dall’esterno torna all’interno, definiscono il viaggio immaginario degli artisti coinvolti; un percorso che trova la sua meta nella contaminazione tra generale e particolare, nella condizione indefinita e a volte scomoda in cui si ritrova chi è andato via, per poi ritornare. La rassegna prenderà avvio nel 2025.

Quest’anno il Teatro degli Impavidi ha pensato a una speciale promozione riservata ai soli abbonati, una Tessera Contemporaneo (al costo di 30 euro) che permetterà a chi lo desidera di selezionare 3 spettacoli di teatro contemporaneo all’interno della stagione di Fuori Luogo 14 Hackers presso Il D!alma (Via Monteverdi 117, La Spezia). Gli spettacoli tra cui si può scegliere sono: Entertainment di Menoventi, Pasticceri, io e mio fratello Roberto di Leonardo Capuano e Roberto Abbiati, Cuoro di Gioia Salvatori, The interrogation (spettacolo internazionale) di Milo Rau ed Édouard Louis e Album di Kepler 452. Più informazioni sugli spettacoli in programma sul sito di Fuori Luogo La Spezia www.fuoriluogoteatro.it

I Piccoli Impavidi inizia domenica 20 alle 17.00 e lunedì 21 ottobre (matinée per le scuole alle ore 10.00) con Pinocchio di Zaches Teatro, spettacolo per tutto il pubblico dai 6 anni in poi. Vincitore del Premio alla miglior attrice e del Premio alla miglior scenografia al XXII Int. Festival of Children’s Theatres di Subotica (Serbia) nel 2015 e del Premio Amico Pinocchio 2017 della Fondazione Carlo Collodi, lo spettacolo reinterpreta la celebre storia creata da Collodi: in un teatro di marionette dismesso, un luogo carico di fascino e mistero, prende vita la storia di un burattino creato per calcare le scene. Ma avviene un curioso ribaltamento: non sono i pupazzi a rappresentare gli esseri umani, ma gli attori stessi a trasformarsi in burattini. Lo spettacolo risveglia l'energia originale del testo, restituendo un'atmosfera cruda e ironica, che rende omaggio alla forza della storia creata da Collodi.

Domenica 3 novembre, in doppia replica alle 15.30 e alle 17.30, e lunedì 4 novembre in matinée per le scuole (alle 9.00 e alle 10.30) Teatro Gioco Vita porta a Sarzana Circoluna,

uno spettacolo d’ombre per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni.

Un viaggio incantato per la primissima infanzia nel mondo delle ombre, dove i piccoli spettatori sono invitati a esplorare un universo ricco di colori, suoni e trasformazioni. In scena solo due personaggi in carne e ossa, Lucetta e Achille, guidano il pubblico attraverso una serie di incredibili numeri di ombre, chiedendo l’aiuto dei bambini per riportare la luce alla ballerina Luna.

Domenica 15 dicembre alle 17.00 e lunedì 16 dicembre (matinée per le scuole ore 10.00) Il tenace soldatino di piombo. Un film da palcoscenico di Teatrodelleapparizioni, spettacolo per bambini dai 4 anni, vincitore Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di Teatro di Figura e vincitore del Premio operatori Piccolipalchi 2014/2015. Nella rivisitazione di teatrodelleapparizioni la celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato live su un grande schermo. Il set è la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia, che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offre agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia attraverso il piccolo e l’impercettibile.

I Piccoli Impavidi riprende a gennaio 2025, domenica 12 alle ore 17.00, e lunedì 13 (matinée per le scuole ore 10.00) con lo spettacolo di teatrodanza per tutto il pubblico dai 4 anni in poi Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi, spettacolo vincitore del Premio della Giuria e Premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021, Menzione Speciale Premio Teatro per Ragazzi “Emanuele Luzzati” Comune di Santa Margherita Ligure 2023 e vincitore del Premio del pubblico 2023/2024 di Piccolipalchi/ Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia, è ispirato all’universo di Gianni Rodari. In una casa grigia, tre personaggi, inizialmente alienati dalla tecnologia, ritrovano il potere della fantasia quando una farfalla cattura la loro attenzione. Da questo momento, la casa si trasforma in un luogo di avventure e cambiamenti, dove l’immaginazione prende il sopravvento.

Domenica 2 febbraio, in doppia replica alle 15.30 e 17.30, e lunedì 3 febbraio in matinée per le scuole alle 9.00 e alle 10.30, di nuovo uno spettacolo rivolto alla primissima infanzia, per bambini da 0 a 5 anni, con Tana della Compagnia TPO / SardegnaTeatro / Fuorimargine Centro di Produzione. TANA è uno spettacolo immersivo che combina danza, scenografia interattiva e design digitale per esplorare il mondo naturale e le sue creature. Le protagoniste, ispirate dai movimenti di animali come l’orso e la chiocciola, creano paesaggi fantastici, costruiscono e smontano rifugi e nascondigli manipolando sculture di stoffa e tessuti leggeri, in un gioco creativo di forme da abitare. Lo spazio scenico diventa un luogo di scoperta e gioco, dove il confine tra spettatori e performer si dissolve, offrendo un'esperienza sensoriale collettiva che celebra la connessione con la natura e l'immaginazione.

Domenica 23 e lunedì 24 febbraio (domenica ore 17.00 e lunedì in matinée per le scuole ore 10.00) Gli Omini saranno agli Impavidi con Circolo Popolare Artico. Avventure su un’isola di ghiaccio, spettacolo di teatro d’attore e di figura per bambini dagli 8 ai 14 anni, ispirato ai racconti di Jørn Riel, che ci trasporta nella Groenlandia più remota, dove una comunità di sedici cacciatori e novantadue cani affronta l’immensità di una natura incontaminata. Attraverso avventure incredibili, amicizie insolite e un profondo legame con la terra, Gli Omini coinvolgono bambine e bambini in un viaggio verso un’isola lontana, priva di regole, dove l’imprevedibile diventa quotidiano. Lo spettacolo è un inno all’immaginazione, per riflettere insieme sulla fragilità di un mondo che si sta sciogliendo.

A marzo, domenica 9 in doppia replica alle 15.30 e 17.30, e lunedì 10 in matinée per le scuole alle 9.00 e alle 10.30 Koreja Teatro presentano lo spettacolo LàQua, rivolto alla primissima infanzia, da 0 a 3 anni. Lo spettacolo, grazie a un tessuto sonoro che evoca la dolcezza e la magia dei primi suoni della vita, racconta il viaggio che ogni creatura compie alla nascita, attraverso un'esperienza sensoriale che avvolge i piccoli spettatori in un canto polifonico, basato sulla ritmica della lallazione e della ripetizione.

Ad aprile, domenica 13 alle 17.00 e lunedì in matinée per le scuole alle 10.00 torna agli Impavidi il Coro Fabrizio De Andrè Kids con lo spettacolo A morire son buoni tutti.., liberamente ispirato a C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari. Il Coro De André, nella versione Kids ( dai 6 ai 13 anni) omaggia quest’anno Gianni Rodari, gigante ineguagliato nella scrittura per ragazzi, soprattutto nella sua ostinazione nel mettere la fantasia al centro di ogni processo educativo e di apprendimento, ostinazione a cui siamo tutti debitori. A morire son buoni tutti.. è uno spettacolo che attraverso lo spregiudicato uso del paradosso a lui tanto caro, si propone come primo obiettivo di essere divertente: lo fa seguendo la scia narrativa dell’esilarante C’era due volte il barone Lamberto, favola grottesca, moderna, quasi splatter.

La rassegna I Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids quest’anno per la prima volta approda anche negli spazi de Il Dialma alla Spezia (Via Monteverdi 117), all’interno della stagione di Fuori Luogo La Spezia, con tre appuntamenti: 10,11,12 novembre 2024, domenica ore 17.00, lunedì e martedì in matinée per le scuole ore 10.00, Coro Fabrizio De Andrè 'Bambini furiosi, cavalieri inesistenti', dai 7 ai 13 anni. Il 9 e 10 febbraio 2025 domenica ore 17.00, lunedì ore 10.00 (scuole) con Olympus Kids / Agrupación Señor Serrano in 'Demetra', dai 6 agli 11 anni. Il 29-30-31 marzo + 1 aprile 2025, 29 marzo ore 20.30, 30 marzo ore 17.00, 31 marzo e 1 aprile ore 10.00 in matinée per le scuole con Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt / Antonio Viganò in 'Fratelli', spettacolo per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in collaborazione con Fondazione Aut Aut, per ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori. Informazioni di biglietteria per I Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids (domenicali), alla biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana (aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00, il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19) o contattando il 346 4026006 o inviando una mail a [email protected].