Non solo calcio al Gaggio. Parte la seconda vita dell’impianto sportivo gestito dall’Sm Avenza

ILa nuova vita del "Lino Parodi" inizia domani pomeriggio. La struttura sportiva in località Gaggio nel Comune di Luni infatti domani riapre l’attività con una nuova veste, arricchita da spazi e strutture dedicate a sport, non soltanto calcio, e ricreazione. Alle 18 il taglio del nastro e la presentazione della società San Marco Avenza che si è aggiudicata il bando di gara aperto dall’amministrazione comunale dopo la rinuncia al proseguimento del contratto da parte della precedente società. L’impianto sportivo è ora dotato di due campi da padel coperti, nuovi spogliatoi completamente ristrutturati, un campo di calcetto con manto in erba sintetica; due campi da calcio a 11 giocatori in erba, un’area verde attrezzata con giochi per bambini, nuove aree comuni, bar e punto ristoro completamente ristrutturati ed aree esterne di nuova costruzione. La cordata di imprenditori che ha ideato il progetto e sostenuto importanti investimenti sull’area sportiva è rappresentata da Davide Benedini, dottore commercialista con studio a Carrara, Genova e Milano, Fabio Lorenzini imprenditore in trasporti pubblici e privati, Samuele Calcagno, Luca Bini e Gabriele Doretti, ristoratori e gestori di società sportive. Il centro sportivo verrà utilizzato dalla prima squadra della Usd San Marco Avenza 1926, dagli Amatori Blu Boys e dalla nuova Virtus San Marco Luni che quest’anno disputerà il campionato di terza categoria toscana. L’intenzione della società è quello di organizzare un nuovo settore giovanile competitivo e strutturato nella zona di Luni. Domani, lunedì, alle 18 alla presenza del sindaco Alessandro Silvestri e del vice con delega allo sport Massimo Marcesini verrà presentata al pubblico il nuovo volto del "Lino Parodi" che consentirà la ripresa dello sport nel territorio di Luni e inoltre all’amministrazione comunale proprietaria dell’area di avere spazi adeguati per l’aggregazione e per praticare attività fisica, individuale e di gruppo oltre a una gestione nel tempo che non impegnerà, come accaduto negli ultimi anni, risorse dirette dell’ente.

Massimo Merluzzi