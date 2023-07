Non solo 5 terre Express Prolungate le corse tra Levanto e Sestri Levante

Nuovi treni tra Sestri Levante e Levanto fino alle Cinque Terre e La Spezia, nuove fermate per Zoagli e un treno diretto da Milano a Savona. Sono queste le principali novità dell’offerta ferroviaria organizzata da Trenitalia che prenderanno il via da lunedì 17 luglio. La nuova offerta prevede il prolungamento della corsa di cinque treni “5 Terre Express” tra Levanto e Sestri Levante, con fermate a Riva Trigoso, Moneglia, Deiva Marina, Framura e Bonassola. Novità anche per Zoagli che avrà un nuovo collegamento serale alle ore 22.15 con la fermata del regionale 12469 Savona - Sestri Levante. Inoltre, come già annunciato dalla Regione, sempre da lunedì 17 luglio sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Milano Centrale e Savona con fermate nel nodo di Genova e nelle località balneari di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle e Albisola che unisce due collegamenti esistenti, offrendo una soluzione in più per viaggiare da Milano alla Riviera senza rendere più necessario il cambio di treno.

"Sestri Levante sarà hub fondamentale per la gestione dei treni verso le Cinque Terre e il Tigullio – ha spiegato il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi –. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti sul Levante ligure. Sarà avviata la sperimentazione per gestire al meglio l’ondata di turisti verso le Cinque Terre grazie ai 5 treni in più al giorno fino a Sestri Levante. Un sistema che garantirà collegamenti anche con altre località come Moneglia, Deiva Marina, Bonassola e Framura per creare una alternativa concreta all’auto".