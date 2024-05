"Non c’è più fiducia in queste istituzioni"

"Quello che è emerso nei giorni scorsi dalle Procure di Genova e Spezia, rappresenta una serie di gravissime ipotesi di reato che, se confermate, paleserebbero un sistema di potere che coinvolge mondo della politica e imprenditori". Sulla stregua di quanto dichiarato da altri esponenti del centrosinistra e della sinistra locale e nazionale, Matteo Bellegoni (segretario regionale Pci) e Mauro Alboresi (segretario nazionale) "a prescindere dal corso delle indagini" invitano "Toti e la sua giunta a dimettersi: come cittadini non possiamo avere fiducia in istituzioni oggetto di indagine; non possiamo più avere fiducia in un certo modo di intendere la politica e l’amministrazione del territorio".

Anche il Movimento Cinque Stelle per voce del capogruppo regionale Fabio Tosi chiede "di sciogliere Giunta e Consiglio regionale. Non è possibile fare finta di nulla e andare avanti come se nulla fosse. Sarebbe uno sfregio alla democrazia, alle istituzioni e soprattutto a tutti i cittadini che ancora credono nella politica. Lancio un appello a tutte le forze della minoranza, che mai come in questo momento devono riuscire a trovare compattezza e unità di intenti, mettendo da parte le piccole differenze che le dividono e concentrandosi sul bene comune".