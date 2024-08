Nido d’infanzia a Follo. Gara per la concessione

Via libera dalla giunta comunale di Follo alla manifestazione di interesse volta alla concessione di locali di proprietà situati in via Guerciana a Pian di Follo, destinati a servizi per la prima infanzia. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso: la società vincitrice della selezione avrà l’obbligo di attivare in quella struttura un nido d’Infanzia ed eventuali servizi integrativi per la prima infanzia, in conformità alla normativa regional che disciplina gli standard strutturali, di qualità e organizzativi. Nel caso di mancata attivazione, per qualsiasi causa, del servizio di nido d’infanzia entro i 120 giorni dal verbale di consegna dell’immobile, il Comune potrà revocare la concessione senza necessità di messain mora. La durata della concessione è stata stabilita in sette anni (fatta salva la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore periodo di tre anni), mentre il canone d’uso posto a base della gara è di 16.700 euro all’anno, che dovrà essere corrisposto dalla società vincitrice in rate anticipate mensili scadenti il giorno 15 di ogni mese. A garanzia del pagamento del canone e del rispetto degli obblighi contrattuali, il concessionario sarà tenuto a prestare una cauzione pari a una annualità del canone di locazione.

Possono presentare la manifestazione di interesse ad ottenere la concessione gli operatori economici e del settore sociale: imprese, società commerciali, cooperative sociali con attività coincidente con i servizi relativi alla gestione di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, in possesso dei requisiti di legge. La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dagli uffici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 agosto, e dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected]. Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno aperte e valutate il 3 settembre alle 10.