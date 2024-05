"Nessun abbandono. Per Bolt una rinuncia alla proprietà"

Nell’ambito della rubrica settimanale ’Amici a quattro zampe’, più precisamente sull’edizione della Spezia de La Nazione in edicola lo scorso 29 aprile, ci siamo occupati del mansueto e anziano Bolt, un cane ospite del canile municipale della Spezia e ancora in attesa di una casa accogliente in cui poter trascorrere gli ultimi anni della propria vita. In relazione alla vicenda di Bolt, l’ex proprietaria precisa che il cane non è stato abbandonato, come erroneamente riportato, in quanto si è trattato di "una regolare e legale rinuncia di proprietà". Un atto previsto dalla normativa e a seguito del quale Bolt è stato affidato alle cure della struttura di via Del Monte.