Nella morsa del caldo. I consigli per difendersi

La Spezia, 14 luglio 2023 - Aria umida e caldo, ormai già da alcune settimane ci fanno compagnia sin dalle prime ore del mattino, rendendo faticoso ogni semplice gesto quotidiano. Chi ne ha la possibilità cerca di trovare un po’ di refrigerio al mare o di mettere "il naso" fuori di casa solo nel tardo pomeriggio o in serata. Temperature bollenti, sole forte, assenza di ventilazione e un’aria intrisa di umidità, soprattutto se ripetute nel corso dei giorni, possono dar vita al fenomeno delle ondate di calore, pericolose per la salute di tutti, ma in particolare degli anziani e delle persone fragili. Secondo i dati riportati dalla Regione, sono 5479 i liguri maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Solo in Asl 5 sono 541: 415 classificati a rischio medio e 126 a rischio alto, in base a fattori quali l’ età, l’assunzione di determinate tipologie di farmaci, particolari patologie croniche e ricoveri ospedalieri relativi a una classe di patologie che segnalano una particolare sensibilità ai periodi di grande caldo. Cosa poter fare per contrastare le ripercussioni negative della stagione più torrida dell’anno? Regione Liguria mette in campo una serie coordinata di iniziative che partono dall’importanza di fornire una corretta informazione. Sui profili social dell’Ente, ha preso infatti il via una campagna di sensibilizzazione, per diffondere tra la popolazione, semplici consigli per difendersi dal grande caldo. Tra questi: evitare l’esposizione diretta la sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18); bere molta acqua e mangiare frutta fresca; consumare pasti leggeri; schermare le finestre con tende e oscuranti che blocchino il passaggio della luce ma non quello dell’aria; fare attenzione alla modalità di conservazione di farmaci e alimenti. Per gli anziani e le persone fragili è attivo il numero verde regionale InformAnziani: 800 593 235 valido su tutto il territorio regionale, dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana. Sarà possibile, per le persone in difficoltà che ne abbiano necessità richiedere agli operatori la consegna di farmaci o della spesa a domicilio. A recapitarle a casa saranno i "custodi sociali", circa 140 angeli, presenti in tutta la Liguria, la metà dei quali solo nella città di Genova.

«Abbiamo voluto – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone – dare seguito per tutta l’estate, fino a fine agosto, al progetto dei Custodi sociali tramite lo stanziamento di ulteriori 450.000 euro. Un periodo estremamente delicato per le persone anziane e fragili soprattutto per i rischi legati alle ondate di calore o alla solitudine. La figura del custode sociale, così come quella dei volontari impegnati nell’ambito stesso progetto, ha infatti funzioni indispensabili di vicinanza agli anziani, di monitoraggio e di domiciliarità leggera; di particolare importanza per questo periodo è anche la possibilità di farsi portare spesa o farmaci a domicilio, evitando così di uscire di casa. Il progetto prevede inoltre il call center regionale InformAnziani con funzioni di informazione e orientamento e azioni di prevenzione rispetto alle truffe per intercettare le situazioni di potenziale pericolo".