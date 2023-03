Nella giornata della ristorazione L’ospitalità e il gusto in... tavola

Confcommercio La Spezia aderisce alla prima edizione della ‘Giornata della Ristorazione 2023’ ideata da Fipe, alla quale potranno partecipare chef, ristoratori a tutti i livelli, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne della provincia della Spezia. L’iniziativa è nata per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. La Giornata si svolgerà il 28 aprile e l’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità. L’iniziativa è alla sua prima edizione e il filo conduttore sarà il pane. I locali interessati ad aderire all’iniziativa potranno registrarsi sul sito https:giornatadellaristorazione.com. Inoltre Fipe promuoverà un’iniziativa di Charity attraverso un importante contributo economico che verrà devoluto a favore di Caritas. "Viviamo in un territorio meraviglioso dove ogni Comune ha le sue specialità che devono essere promosse e conosciute – dichiara il presidente provinciale Fipe Diego Sommovigo – . Il nostro obiettivo è duplice: da una parte tramandare la tradizione culinaria che ci contraddistingue; dall’altra farla conoscere ai turisti di tutto il mondo. Per questo invitiamo tutti i pubblici esercizi a partecipare con le proprie ricette. Contestualmente auspichiamo che l’iniziativa non termini il 28 aprile, ma che con l’aiuto delle istituzioni e della politica si possano incrementare i percorsi culinari offerti ai turisti".