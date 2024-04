Record di navi da crociera alla Spezia. Cinque in una settimana

La Spezia, 15 aprile 2024 – La settimana appena conclusa ha segnato un avvio sotto il segno dell’innovazione e della sostenibilità per la stagione crocieristica alla Spezia, che guarda così al futuro in modo sempre più positivo. Sul Molo Garibaldi, Spezia & Carrara Cruise Terminal ha accolto in pochi giorni ben cinque navi da crociera, fra cui le nuovissime Sun Princess e Oceania Vista.

Sun Princess è stata recentemente consegnata da Fincantieri a Princess Cruises. Con 178mila tonnellate di stazza e una capacità di 4300 ospiti è la nave più grande finora costruita in Italia e la prima nave da crociera, costruita da Fincantieri, alimentata a gas liquefatto, considerato uno dei combustibili fossili più puliti in quanto riduce le emissioni di gas serra ed elimina quasi completamente il particolato.

Vista è la prima di due navi da crociera di nuova generazione che daranno avvio alla classe “Allura”, per la società armatrice Oceania Cruises, brand del gruppo statunitense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. La nave ha una stazza lorda di circa 67 mila tonnellate e può ospitare a bordo 1.200 passeggeri, assistiti da 800 membri dell’equipaggio, per un rapporto di tre a due.

L’arrivo di queste navi di nuova generazione è frutto del lavoro commerciale ed operativo di Spezia & Carrara Cruise Terminale, che in stretta collaborazione con l’Autorità di sistema portuale della Spezia punta allo sviluppo del settore crocieristico in un’ottica sempre più sostenibile. I passeggeri hanno trovato come sempre ad attenderli al terminal di largo Fiorillo lo staff dello Spezia & Carrara Cruise Terminal e tutti gli operatori economici locali, pronti ad offrire i loro servizi ai visitatori internazionali e non.