La Spezia, 27 agosto 2019 - La molla della disperazione gli ha dato la forza. E per giorni hanno viaggiato nascosti in un'intercapedine della stiva di una nave dal Marocco alla Spezia. Arrivati al porto spezzino sono stati scoperti. Non sono gravi, avevano solo un principio di disidratazione. Si tratta di tre giovani che si dicono algerini e che sono stati portati alla polizia di frontiera.

La scoperta dei tre ripropone il tema dei viaggi della speranza dei clandestini, viaggi che trovano un "sentiero" evidentemente anche nei collegamenti tra il porto della Spezia e il mondo. Sono serviti i vigili del fuoco del comando di La Spezia per far uscire i tre, che erano in una zona della stiva in precario equilibrio.

La nave, la Adelheid S, batte bandiera di Antigua e Bermuda. I vigili del fuoco hanno usato un carrello elevatore, già usato per lo scarico delle navi, per arrivare fino ai tre e aiutarli a uscire. Ad operare, vigili del fuoco in possesso delle tecniche di speleoalpinismo. La nave era attraccata al molo Fornelli.

