Nasconde la cocaina nella sigaretta elettronica: spacciatore arrestato

La Spezia, 19 gennaio 2024 - Spaccia cocaina nascosta dentro una sigaretta elettronica: una persona arrestata e due denunciate dalla polizia.

Un mirato servizio antidroga effettuato nel pomeriggio del 18 gennaio nel quartiere Umbertino dagli uomini della squadra mobile spezzina, ha consentito di trarre in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino straniero e di denunciare due cittadini italiani per il reato di favoreggiamento personale.

Gli agenti della Sezione Antidroga hanno notato una coppia di cittadini italiani che si aggirava in modo circospetto nella zona e in via Roma, si è incontrata con un cittadino straniero.

Dopo una breve trattativa, uno dei due italiani ha consegnato una somma di denaro allo straniero, ricevendo in cambio un piccolo involucro risultato successivamente essere cocaina.

Immediato l’intervento degli agenti che hanno bloccato tutti e tre gli individui.

Il cittadino italiano che aveva materialmente ricevuto la dose di cocaina, ha tentato di disfarsene gettandola a terra, ma è stato visto dagli operatori della squadra mobile che l'hanno recuperata subito.

Lo spacciatore, un ventitreenne cittadino straniero regolare sul territorio nazionale, incensurato, è stato perquisito e addosso aveva sia i soldi ricevuti in pagamento della dose ceduta, che altre 8 buste di cocaina pronte per essere spacciate. La droga era stata nascosta all’interno di una sigaretta elettronica, svuotata dal pacco batteria e dove era stato ricavato un insospettabile nascondiglio occulto. All’interno dell’abitazione perquisita è stata trovata la somma complessiva di circa 2.500 euro, ritenuta essere provento dell’attività illecita.

Entrambi gli italiani hanno negato i fatti accaduti sotto gli occhi degli investigatori e, quindi, sono stati denunciati alla Procura per il reato di favoreggiamento personale.

All’acquirente della dose di cocaina è stata contestata anche la violazione dell'illecito ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico delle Leggi in Materia di Sostanze Stupefacenti (D.P.R. 309/90), che sanziona in via amministrativa chi fa uso non terapeutico di droghe.

Lo straniero, vista la flagranza del reato, è stato arresto e messo in regime di detenzione domiciliare nella propria dimora, alla Spezia.

La posizione dell’arrestato – al quale viene contestato il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – è ora al vaglio del sostituto Procuratore della Repubblica Claudia Merlino e poi del giudice del tribunale della Spezia, per una puntuale analisi delle sue condotte e responsabilità. L’udienza di convalida di stamani ha previsto la convalida dell’arresto, della perquisizione e del sequestro oltreché la confisca del denaro e dello stupefacente; al ragazzo è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

