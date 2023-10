Nasce l'associazione dei Popolari della Spezia e della Lunigiana

La Spezia, 27 ottobre 2023 - Sarà il senatore Graziano Delrio, ex ministro e già capogruppo del Pd alla Camera, a tenere oggi a battesimo l'associazione culturale 'I Popolari della Spezia e della Lunigiana' in corso di costituzione allo scopo statutario di "salvaguardare e promuovere i valori del Popolarismo e del Cattolicesimodemocratico italiani attraverso lo studio del pensiero ed il ricordo delle opere di quanti, dalla fondazione del Partito Popolare Italiano nel 1919 e successivamente nella Democrazia Cristiana e nel nuovo Partito Popolare, ne hanno incarnato gli ideali su versanti politici incompatibili con la Destra nazionalista e sovranista". L'associazione annovera già numerosi aderenti, fra i quali sindaci in carica, ex sindaci ed amministratori pubblici, rappresentanti di categorie economiche e di movimenti culturali e altri con responsabilità in enti o in società pubbliche, ma è aperta a tutti coloro che hanno condiviso allora e condividono ancora oggi quella naturale ed irreversibile 'scelta di campo' dei Popolari per il centrosinistra. Nel solco ideale tracciato da Sturzo, De Gasperi, Moro e Martinazzoli, l'associazione affronterà tematiche culturali e dell'attualità politica nazionale e locale fornendo un contributo attivo di pensiero, di analisi e di proposta agli associati che rivestono responsabilità politiche, amministrative, gestionali o rappresentative di interessi economici o di valori culturali e contribuirà ad arricchire il dibattito politico-amministrativo in seno al centrosinistra e ai singoli partiti nei territori di riferimento (la provincia della Spezia e la Lunigiana). Fra i fondatori e i primi aderenti all'associazione – con promotori Egidio Banti, Paolo Bufano, Emanuele Moggia e Marcello Schiaffino – ci sono molti dirigenti e iscritti al PD sia 'di maggioranza' che 'di minoranza', alcuni amministratori iscritti o vicini ad altre forze e molti che non si identificano oggi pienamente in nessuno dei partiti del centrosinistra ma che sono espressione dell'associazionismo cattolico e del volontariato sociale e sono accomunati ai primi da valori di fondo condivisi e dalla stessa importante storia di coerente testimonianza e di impegno civile. L'incontro – aperto a tutti – è fissato per venerdì, oggi, alle 18, al ristorante 'Il Ristoro nell'aia" di Santo Stefano Magra con la possibilità di fermarsi a cena (info 335 6271728).

Marco Magi