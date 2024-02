Nasce il polo del credito. Confesercenti dalla parte di imprese e banche locali

Nasce un nuovo polo del credito e della consulenza per il business dedicato alle aziende e alle banche liguri. Promotori dell’iniziativa Italia Comfidi, Con Te Srl e Confesercenti provinciale La Spezia che hanno presentato il progetto l’altra mattina nella Sala Marmori della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria. "Italia Comfidi tramite la sottoscrizione del nuovo accordo con Con Te Srl, società di emanazione del sistema Confesercenti – spiega Michela Guasti, Responsabile rapporti bancari di Italia Comfidi – è presente su tutto il territorio ligure a fianco di banche e imprese a supporto dell’accesso al credito, con prodotti e servizi sia finanziari che di finanza agevolata".

Italia Comfidi vanta una forte vocazione territoriale, il presidio territoriale ligure sarà composto da una sede principale, negli uffici della Confesercenti Spezia, e da sedi periferiche nelle Confesercenti provinciali di Genova, Savona e Imperia. "La mission di Italia Comfidi – prosegue Guasti – è rappresentare un punto di riferimento per le imprese, diventando un partner con cui creare uno spazio di collaborazione in cui l’impresa può trovare soluzioni per supportare le proprie scelte di crescita imprenditoriale". Da oltre 40 anni Italia Comfidi agevola l’accesso al credito e supporta la crescita delle piccole e medie imprese offrendo un ampio ventaglio di servizi. Alla garanzia, servizio storico di Italia Comfidi, negli ultimi anni sono stati affiancati i servizi di consulenza per il business (valutazione della finanziabilità dell’azienda con analisi della fattibilità tecnica, finanziaria ed economica del progetto), credito diretto (liquidità in breve tempo per progetti d’impresa con un finanziamento a medio o lungo termine) e finanza agevolata (dalla prefattibilità alla rendicontazione). "I servizi non sono rivolti solo alle imprese – conclude Guasti – collaboriamo con le principali banche del territorio rilasciando garanzia a prima richiesta a ponderazione zero sulla percentuale di garanzia rilasciata".

"In questo momento di forte incertezza economica il credito rappresenta l’unico fattore determinante per sostenere i processi di sviluppo delle imprese che rappresentiamo – spiega Alessandro Ravecca, presidente provinciale Confesercenti (nella foto) – Per questo abbiamo deciso di implementare e consolidare il rapporto con Italia Comfidi con uno sportello dedicato al servizio PiùCredito presente presso Con Te Srl, società di servizi di Confesercenti La Spezia. L’ufficio PiùCredito fornirà consulenze mirate alle esigenze di ogni singola attività commerciale, turistica e dei servizi, si occuperà della consulenza e gestione operativa delle problematiche riguardanti il rapporto banche-impresa e istruirà le pratiche per accedere a finanziamenti a tassi agevolati e a contributi in conto capitale. Il servizio fornirà una valutazione di fattibilità finanziaria per nuove iniziative imprenditoriali, acquisto di attività, attrezzature e impianti tenendo conto di bandi regionali e nazionali".