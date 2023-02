Narcos senza pietà: corriere squartato per recuperare gli ovuli di cocaina

La Spezia, 11 febbraio 2023 - Quattro uomini arrestati per un traffico internazionale di cocaina dalle conseguenze choc: la morte di un corriere. Così ieri l’epilogo di un’inchiesta certosina ad opera di Carabinieri e Polizia di Stato nata all’ombra delle querce di Carpena, nei pressi del valico della Foce che sovrasta la città della Spezia. Ad innescarla era stato il fiuto di Reef e Greta, due cani meticci portati a spasso nel bosco dal padrone, un palombaro della Marina Militare. Furono loro, il 17 febbraio del 2021, a localizzare, nella collina ammantata di foglie, i primi resti umani di quello che, alla distanza, si è rivelato essere il cadavere di un corriere della droga oggetto di vilipendio per estrarre il tesoro che trasportava: fu squartato per prelevare gli ovuli di cocaina rimasti nell’intestino dopo quello scoppiato che era stato causa di morte. Il decesso è avvenuto in un affittacamere di via Napoli. Ne seguì il sezionamento altrove: forse nel bosco stesso o forse in un furgone dei due nella disponibilità di un corriere di professione che lo usava per mascherare le consegne della droga alla Spezia. I mezzi ieri sono stati sequestrati, al pari dell’affittacamere. Così la chiusura del cerchio delle indagini coordinate...