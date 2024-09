Mytiliade ha aperto il sipario. Al via la tre giorni al gusto e al mare

Si è aperto ieri alla Rotonda Vassallo di Lerici la rassegna "Mytiliade– Lerici Città Mediterranea" evento biennale dedicato ai muscoli e al mar Mediterraneo organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con IBG – Italian Blue Growth e con il giornalista gastronomade ed event designer Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé. All’inaugurazione era presente anche anche il ministro del turismo Daniela Santanché, del capo di gabinetto del ministero per la Protezione Civile Riccardo Rigillo, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, del direttore dell’ente nazionale tunisino per il turismo in Italia Karim Jatlaoui, il direttore della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini Associati Federico Pinza. Oggi saranno protagonisti gli chef Wafik Belaid del Bocuse D’Or Tunisia e Katia Zanghì, vice presidentedell’associazione cuochi Messina e membro dell’associazione NonsoloCibus. La giornata si apre con il Boat Tour allo stabulatore di Santa Teresa a bordo dell’ex peschereccio in legno Moby Dick alla scoperta dell’antico mestiere della mitilicoltura e dell’ostricoltura in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini. Le partenze sono alle 9, 11.30, 14.30 e 17. Alle 10.15 (con ripetizione alle 18.15) alla Rotonda Vassallo spazio ai bambini con il laboratorio a cura della Cooperativa Zoe ‘Muscoli d’artista’ adatto dai 6 agli 11 anni. Alle 10.30 All’interno dell’area Food&Wine di Mytiliade 2024, “Le erbe spontanee” a cura di Lella Canepa esperta conoscitrice delle piante selvatiche guiderà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee del territorio. Alle 11 in piazza garibaldi il talk dal titolo ‘Focus Mediterraneo: rotte, confini e culture’ con gli antropologi Marco Aime e Stefano Allovio con il geografo Davide Papotti. Alle 12 arriva il primo dei due i show cooking curato da Wafik Belaid che porterà “I muscoli nella cucina tunisina, tra mare e deserto”. Tutto da gustare il laboratorio culinario a cura dell’istituto “Casini“ alle 15.30 che proporrà la ricetta muscoli ripieni alla spezzina. Alle 16.45 a Rotonda Vassallo altro spazio dedicato ai bambini e alle, 17 il secondo talk dal titolo “Cambiamenti climatici e pesca-acquacoltura sostenibili’. A parlarne Franco Andaloro, Paolo Varrella, Chiara Lombardi, Giuseppe Suaria, Giorgio Bavestrello, Nejla Bejaoui, Eraldo Rambaldi modera Leonardo Manzari. Alle 18 l’estemporanea “La via del miele” a cura di Romolo Busticchi alle 19 lo show cooking di Katia Zanghì dal titolo “Ricette con i muscoli della tradizione siciliana messinese – Macco e cozze”. Chiude alle 21 il concerto dei Rema.