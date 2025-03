Musica, parole e risate sotto le stelle. I grandi nomi dell’estate lericina

Un viaggio emozionante tra note, parole e risate con protagonisti d’eccezione. L’estate lericina si accende con LericiLive, la kermesse che porta sul palco i grandi nomi della musica e della comicità italiana. Un calendario ricco di eventi all’insegna dell’intrattenimento di qualità, che animerà le serate di Lerici e San Terenzo tra luglio e agosto. Tra gli spettacoli a pagamento, il drammaturgo vincitore di 5 Tony Awards Stefano Massini e l’esilarante comica Paola Minaccioni, che si esibiranno alla Marinella a San Terenzo.

Mentre, tra quelli gratuiti, Paolo Jannacci ed il Trio Peppe Servillo, Javier Girotto al sax e Natalio Mangalavite al pianoforte, in un omaggio a Lucio Dalla, che saranno invece ospiti alla Rotonda Vassallo, nel quale, oltre a ‘L’anno che verrà’, che dà il titolo alla rappresentazione, tutte le migliori canzoni del musicista bolognese scomparso nel 2012, rilette e reinterpretate nello stile originale di un trio di musicisti, provenienti da culture musicali diverse, capaci di mescolare jazz, echi partenopei e colori latinoamericani.

"Più avanti annunceremo anche un paio di sorprese su San Terenzo, ma non posso dire di più, ci stiamo ancora lavorando" aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi a margine dell’annuncio dei primi nomi della rassegna ormai attesa Lerici Live che, da anni, anima le serate estive lericine portando nei borghi lericini migliaia di visitatori e turisti. "Già dallo scorso anno abbiamo trasferito parte degli eventi sulla Marinella a San Terenzo, una cornice perfetta per i nostri eventi, racchiusa e coinvolgente. Dopo la messa in sicurezza torniamo a godere a pieno di un angolo di paradiso del nostro territorio, interdetto per oltre dieci anni, sia di giorno che di sera".

La rassegna organizzata in collaborazione con Ad-Eventi riassume il meglio della musica live e della stand-up comedy italiana del momento e prevederà quest’anno ben tre eventi gratuiti, due su Lerici e uno su San Terenzo che sarà annunciato più avanti. I biglietti per le serate a pagamento organizzate dal Comune di Lerici saranno disponibili sui circuiti digitali VivaTicket e TicketOne a partire da martedì 1° aprile. "Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna della grande musica, prosa e comicità!", conclude Saisi.

Marco Magi