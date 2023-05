Musica italiana e cinese Il conservatorio Puccini protagonista al Gran Galà

Prima in Toscana, poi in Liguria. Prima, oggi, al Teatro del Convitto Cicognini di Prato, poi, il 3 giugno, in replica nella Sala Dante della Spezia (sempre alle 17). Il Conservatorio spezzino di musica Giacomo Puccini, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Amici della Cina’, presenta ‘Il Gran Gala di Musica italiana e cinese’ in un doppio appuntamento. Nel programma la prima rappresentazione assoluta in Italia del concerto per violino e pianoforte ‘Butterfly Lovers’ (titolo cinese ‘Liang Zhu’). A seguito dell’esecuzione, verranno suonate e interpretate anche delle arie tratte dal repertorio di Giacomo Puccini. I musicisti ed interpreti della serata saranno il direttore del conservatorio della Spezia e pianista Giuseppe Bruno, il violinista Alberto Bologni (docente del Conservatorio Boccherini di Lucca), la soprano Claudia Belluomini e il tenore Chen Hai. ‘Butterfly Lovers’ è stata composta nel 1958 da due professori di un conservatorio di Shangai ed è la rivisitazione della leggenda incentrata sulla tragica storia d’amore tra Liang Shanbo e Zhu Yingtai, che racconta dell’amore contrastato di due giovani, il cui destino sarà quello di morire per poi unire la propria anima in una rinascita sotto forma di farfalla. Dopo questi due primi appuntamenti, lo spettacolo sarà portato in giro in varie città, tra le quali: Firenze, Verona, Milano e Roma. Nella prima parte del programma del ‘Gran Galà’ verrà eseguito ‘The Butterfly lovers’, nella seconda saranno proposti tre pezzi legati a Puccini per violino e pianoforte: l’Intermezzo della Manon Lescaut in una trascrizione di Giuseppe Bruno, una rivisitazione di Giuseppe Bruno del primo atto di Bohème e il pezzo del premio Oscar per musica da film Dario Marianelli ‘Una cartolina dal lago’. In aggiunta ci saranno anche delle arie di Puccini, cantate dai due cantanti, Claudia Belluomini, studentessa del Conservatorio Puccini e Chen Haim tenore del Conservatorio di Firenze.

"Essendo la relazione Puccini-Cina piuttosto vissuta, ci è venuto in mente di aggiungere altri pezzi per il pianoforte legati a Puccini – dichiarato Giuseppe Bruno – uno è l’intervento della Manon Lescaut, di questa ho fatto un adattamento. Qualche anno fa ho realizzato anche una piccola suite (successione di brani) tratta da Boheme che verrà eseguita durante la serata. Poi è stato chiesto al premio Oscar per musica da film Marianelli, dato che aveva scritto un pezzo ispirato all’aria di Liù della Turandot (Tu che di gel sei cinta...), se si poteva fare un adattamento per pianoforte di questo pezzo, che è stato curato da me. Questa è una prima esecuzione di ‘Una cartolina dal lago’". L’ingresso all’evento (patrocinato dalla Fondazione Pucciniano di Torre del Lago, Regioni Toscana e Liguria, provincie di Prato e La Spezia e i Comuni di Prato e La Spezia) è libero. Marco Magi