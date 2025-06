Musica e solidarietà ad Avanti Pop. Tre giorni di festa a Calata Paita. Concerto delle Bambole di Pezza

Dopo due anni di pausa, a 9 anni dalla prima volta. Torna con un’edizione completamente rinnovata e in una location straordinaria sul mare, il Groove Waterfront in Calata Paita, ‘Avanti Pop’, la festa della Cgil Spezia, programmata dal 4 al 6 luglio, per tre giorni di eventi, dibattiti e concerti, per ritrovare il piacere dello stare insieme, confrontarsi, divertirsi e riflettere. "Abbiamo voluto riportare ‘Avanti Pop’ nel calendario degli eventi della città – dichiara Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina – perché sentiamo il bisogno di allargare il raggio della nostra proposta politica e culturale.

Vogliamo parlare a tutte e tutti, con tre giornate di riflessione, partecipazione e intrattenimento, in una location che nasce dalla storia di questa città, per una platea che cerchiamo faticosamente di rappresentare. Una Cgil in buona salute, con quasi 32mila iscritti sul territorio". Oltre agli appuntamenti politici di venerdì 4, alle 20, con il dibattito ‘Dove va la sinistra’ con Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), Andrea Orlando (Partito Democratico), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle), Francesca Re David (segreteria nazionale Cgil) moderato dal giornalista Riccardo Sottanis ("non solo sulla sinistra in generale, ma in particolare sul lavoro", aggiunge Comiti); e l’intervista pubblica, alle 21, a Maurizio Landini, segretario generale nazionale Cgil, ad opera di Matteo Dell’Antico, segretario associazione ligure dei Giornalisti, domenica 6, sono da segnalare i due appuntamenti musicali. Innanzitutto il Concerto per la Pace del primo giorno appositamente elaborato e proposto per la festa, alle 22, di Gloria Clemente e Coro De Andrè (affiancati dal gruppo Avogadro); sabato 5, invece, spazio alle 21.30 al concertone delle Bambole di Pezza, la rock band tutta al femminile in testa nelle classifiche nei social e che sta riempiendo palasport, festival e piazze con live set trascinanti. Soddisfazione anche da parte della direzione del Groove Waterfront: "Questa collaborazione con la Cgil – afferma Martina Riolino, responsabile dello spazio – è in linea con la nostra missione: offrire eventi di qualità alla città. Un’alleanza prestigiosa, per uno spazio polifunzionale e aperto a tutti, che vuole essere punto di riferimento per la cultura, la musica, l’aggregazione e l’enogastronomia. Il nostro consorzio è aperto a tutte le realtà che credano, come noi, in questo spazio, a disposizione di chiunque voglia".

Oltre agli stand enogastronomici già presenti nella location di Groove Waterfont/Calata Paita, durante i tre giorni della festa saranno presenti lo stand del Coordinamento Donne della Cgil, ("che proporrà una lotteria di autofinanziamento e ha elaborato una piattaforma politica sulla differenza di genere"), e del Sunia, il sindacato degli inquilini, che distribuiranno al pubblico materiale informativo. "Il tema della casa è critico – spiega Franco Bravo, segretario del Sunia – Proporremo una raccolta firme perché la casa divenga un diritto riconosciuto nella Costituzione". Infine, sarà presente uno stand della libreria Liberi Tutti. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Marco Magi