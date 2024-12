Musica e artigianato alla Skaletta

Artigianato e autoproduzione: non solo musica alla Skaletta Rock Club di via Crispi 168, ma anche un occhio di riguardo al mondo del ’do it yourself’, per dirla in italiano ’del fai da te’. A partire dalle 17.30, saranno ospiti del circolo Arci: Rossella&Barbara vintage clothes, Mariarosa Handmade prod., Olivotto Books, Deba Candele, Mircalla Art, Jeanamarie filaccio art, Catia Castellani, Nonunadimeno, Striped records, Evaluna&Iride nice clothes e molti altri. Dalla piccola editoria ai dipinti, dai vestiti artigianali a quelli di seconda mano, passando per l’etichetta musicale dei Manges e il movimento femminista e transfemminista impegnato nella lotta contro la violenza di genere. Il venerdì della Skaletta non finirà qui: alle 23, farà tappa la performer drag spagnola La Prohibida, per il concerto inserito nel programma della tre giorni "Btomic or be dead"; seguirà il dj set di Brandymod e lo ‘Skalaoke’. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.