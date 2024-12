Musica e allegria fino all’alba. Il “mito“ Ricky Le Roi al Jux

Capodanno in casa con gli amici più stretti oppure in città per brindare tutti assieme? Per chi predilige la seconda scelta, qualche opzione in serbo c’è. Anche quest’anno Sarzana si prepara a salutare il 2024 con una grande festa in piazza Garibaldi. A partire dalle 17.30 e fino all’1.30, il centro cittadino sarà il cuore pulsante del divertimento, con un evento musicale che vedrà protagonisti ospiti d’eccezione. Direttamente da Radio Deejay, Alex Farolfi porterà in piazza tutta la sua energia con una performance coinvolgente e, a rendere la serata ancora più speciale, ci saranno Panico, in veste di voice & deejay, e i dj Luca Pedonese e Mattia Alfonsetti, pronti a far ballare tutti. Per chi poi volesse continuare la serata, appuntamento al Jux-Tap con Ricky Le Roi (nella foto).

Ma in serbo c’è anche un’altra novità. Novità di quest’anno è il capodanno orchestrale al teatro degli Impavidi in programma per il 1 gennaio alle 17.30. A esibirsi sarà l’Ensemble dell’Orchestra Mussinelli che per l’occasione si esibirà con ‘Valzer che passione!’. Un appuntamento da non perdere con l’orchestra composta da un quartetto d’archi, pianoforte, armonium, flauto, clarinetto e direttore che vedrà eseguire musiche di grande popolarità che appartengono al repertorio di fine ‘800 della cultura Mitteleuropea - soprattutto della famiglia Strauss - attraverso valzer, polke, mazurche, marce, tutti realizzati da A. Schoenberg, A. Berg e A. Webern. Chiuderà la performance l’insostituibile ‘Marcia di Radetzky’. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro Impavidi, il contattare 3464026006 , o mandare una mail a:[email protected].

Per chi invece preferisse salutare il nuovo anno in riva al mare sappia che anche Lerici ha in serbo un programma. Appuntamento in piazza Garibaldi con Caccia dj per trascorrere la serata in musica e attendere l’arrivo del 2025, a partire dalle 22. E se non sono previste restrizioni sulle bevande da asporto, il sindaco Leonardo Paoletti invita i cittadini a non utilizzare botti e petardi sensibilizzando al tema della sofferenza degli animali domestici. Il 1 gennaio Hyperion Ensemble Gala all’Astoria, in scena un concerto di capodanno articolato in due parti, una dedicata al Tango di Buenos Aires, poi un omaggio a Ennio Moricone con un finale a sorpresa. Spettacolo a ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Possibilità di prenotare al 348 5543921 anche tramite whatsapp.

Elena Sacchelli