Musica dal vivo allo “Shake club“ Protagonisti i talenti nostrani

Shake Club a tutto live: questa sera, nell’Arci Club di via Valdilocchi torna l’apprezzato Ten Minute Show, format ormai consolidato che porta sul palco del locale live una carrellata di talenti nostrani in versione dal vivo. Come suggerito dal titolo, si alterneranno, esibendosi per dieci minuti ciascuno: Gas (Radio Zero, Aritmia, Atomix), Panackia (Gluck)+Ilaria (Gummies)-Alessia Cadeddu+Drastic Over, Luca Riggio & il Doz (Septem, Slim river Boys), Margonzoli (Macnica)+Sara Battolla, Alessia Cadeddu & Cristian Zinfolino (Cosmic Queers), Lalo (The Peawees, Slim River Boys, Hop&Glory), Andrea Pasciuti (Crocodile Country, Nuovonormale), Nicola Tognoni&Giovanni Coruzzi (Somatic). A seguire, il dj set di Malkmus&AOnafets, meglio conosciuti come Disco 2000. A presentare la serata il tandem Il Carogna-La Andre. Il Ten Minute Show prenderà il via alle 22. Possibilità di cenare nell’hamburgeria dello Shake.