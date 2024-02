Musica da Broadway fino al...Terminus

Appuntamento con la musica dal vivo nei locali del Terminus Cafè giovedì sera. Questa settimana il locale di via Paleocapa 7 ospiterà, dalle 21, lo spettacolo ‘From Broadway with love’, portato in scena da un quartetto composto dalla stupenda voce di Manuela Bollani, accompagnata da Marco Cattani alla chitarra, Roberta Brighi al basso e Michele Vannucci alla batteria. Il quartetto propone un omaggio alla Broadway anni Trenta e ai grandi autori, che hanno dato vita ad alcune delle pietre miliari del jazz internazionale: George e Ira Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Harold Arlen e molti altri compositori e liricisti di indiscusso talento. La maggior parte degli standard americani sono stati scritti e ideati all’interno di partiture di noti musical del periodo. Da ‘I got rhythm’ a ‘Night and day’, da ‘Over the rainbow’ a ‘Cheek to cheek’, il quartetto di ‘From Broadway with love’ si propone di celebrare le origini e la funzione narrativa di questi capolavori che mantengono intatto il loro fascino. Info allo 0187 713210.