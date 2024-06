Musica, allievi lericini da 10 e lode. L’Isa 10 primeggia nei concorsi

Un mese costellato di successi per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Isa 10 di Lerici in vari concorsi musicali nazionali. Gli alunni fanno parte delle classi di strumento musicale: la classe di violino del professor Claudio Perigozzo, quella di percussioni del professor Fulvio Fuina, quella di chitarra del professor Davide Torriglia e la classe di pianoforte del professor Claudio Cozzani. Iniziamo dal VIII Concorso Nazionale Clara Wieck Schumann di Marina di Massa per Smim (scuole a indirizzo musicale) e licei musicali all’Auditorium San Giuseppe, nella sezione Musica d’insieme, per le classi seconde, Serena Floriana Sacchi e Matilde Pailhas, pianoforte a quattro mani, ottiene il primo premio assoluto con il punteggio di 98/100; nella sezione Solisti, al pianoforte, per le classi prime, Clara Calzolari conquista il 1° premio con 95/100, per le classi seconde Serena Floriana Sacchi con 92/100 e Matilde Pailhas con 91/100 sono entrambe d’argento. Al 13° Concorso Nazionale Musicale ‘Città di Scandicci’, nella sezione Duo e piccole formazioni, nella classe terza il quartetto con Giulia D’Ambrosio al violino, Kelly Olivieri e Gabriele D’Ambrosio alle percussioni e Giulia Grasso al pianoforte è 1° con 98/100, per la classe seconda, pianoforte a quattro mani, entrambe seconde Serena Floriana Sacchi e Matilde Pailhas con 94/100 e Sara Biavardi e Linda Piccioli con 92/100. Nella sezione Solisti, invece, per la classe prima, al pianoforte, oro per Clara Calzolari con 96/100 e Giulia Solito con 95/100; per la classe seconda, al pianoforte, prime Floriana Sacchi con 96/100 e Matilde Pailhas con 95/100, terzo, con 88/100 alla chitarra Christian Purpi; per le classi terze, Giulia Grasso al pianoforte prima con 97/100, Giulia D’Ambrosio al violino seconda con 94/100 e stesso esito per Lembo Bolognini alla chitarra con 91/100. Nella sezione Sezione Orchestre e Bande, la formazione dell’Isa 10 di Lerici composta da 35 alunni si piazza seconda con 93/100. Nella 24a rassegna nazionale ‘Città di San Vincenzo’, altri grandi risultati. A cominciare dalle terze, con il quartetto formato da Giulia D’Ambrosio al violino, Kelly Olivieri e Gabriele D’Ambrosio alle percussioni e Giulia Grasso pianoforte, primo assoluto e borsa di studio con punteggio 99/100; nella sezione Solisti, per la classe seconda, Serena Floriana Sacchi al pianoforte è prima con 95/100, e Cecilia Nanna al violino è seconda con 91/100; per la classe terza, due secondi posti con 90/100, Giulia D’Ambrosio al violino e Giulia Grasso al pianoforte.

Marco Magi