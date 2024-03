"Museo Lia presta tre opere di pregio per mostra genovese sul libro e la sua raffigurazione"

Il Museo Lia partecipa con il prestito di tre importanti opere della sua collezione alla mostra genovese dedicata al libro e alla sua raffigurazione. Si tratta dell’Annunciazione di Paolo Giovanni Fei, del 1350 circa, dello splendido San Girolamo di Bicci di Lorenzo, dipinto dalla storia complessa proveniente dalla chiesa di San Niccolò in Cafaggio a Firenze e datato al 1433, e ancora una miniatura raffigurante San Gregorio Papa in cattedra riferita a un artista emiliano attivo nel terzo quarto del XV secolo. Queste opere saranno prestate ed esposte in occasione della mostra ‘I libri nell’arte dal Medioevo all’età contemporanea’ a cura di Agnese Marengo e Maurizio Romanengo al Palazzo della Meridiana di Genova fino al 14 luglio. "Il Museo Lia vanta dei capolavori di grande prestigioso – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini – e siamo particolarmente orgogliosi del prestito di queste tre opere".