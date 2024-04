Museo del ciclismo. Stretto il gemellaggio con il Koers Museum

L’associazione Lorelì - Museo del Ciclismo ‘Adriano Cuffini’ ha stretto con il Koers Museum di Roeselare – città delle Fiandre occidentali – un gemellaggio. Si tratta dello spazio espositivo più importante per i ciclisti non solo del Belgio, ma del nord Europa. A suggellare il legame gli spezzini Sergio Fascetti e Giancarlo Zoppi che, da diciassette anni, in occasione delle classiche del Nord nelle Fiandre, visitano il Koers. Grazie alla recente trasferta belga, inoltre, il Museo del Ciclismo si è arricchito di un altro importante cimelio: Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi-Roubaix, ha infatti autografato con dedica una maglia che sarà esposta con le oltre 700 già in esposizione nella sede di via dei Pioppi.