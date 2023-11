Museo archeologico Luni. Domani visite gratuite. Aperto il casale Gropallo

Un fine settimana al museo di Luni. In occasione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il museo archeologico di Luni sarà aperto domani, sabato, alle visite gratuite dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30. Domenica invece torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per favorire la scoperta di musei, parchi archeologici e luoghi d’arte. La direzione regionale Musei della Liguria partecipa all’iniziativa aprendo le stanze del casale Gropallo dalle 8.30 alle 14 con ultimo ingresso fissato alle 13. La promozione culturale della zona romana oltre all’apertura del museo prevede anche l’apertura dell’anfiteatro romano, gestito dal Comune di Luni in accordo con la direzione museale, in colaborazione con le guide turistiche della cooperativa Artemisia. Il programma di visita guidate gratuite con il solo pagamento del biglietto di ingresso al sito archeologico al costo di 1 euro, prevede due appuntamenti fissati domenica 12 novembre alle 10.30 sul tema "Autunno nell’antichità: credenze, riti e vita quotidiana". L’iniziativa si chiude domenica 17 dicembre sempre alle 10.30 con "Le origini del Natale". La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 333-6118748 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] da venerdì a domenica dalle 10-13 e dalle 14 alle 16.30. Intanto è aperto fino a mercoledì prossimo, 8 novembre, il bando indetto dal Comune di Luni per l’affidamento della gestione dell’anfiteatro, l’accoglienza turistica e l’organizzazione di visite guidate e laboratori didattici per i prossimi due anni. Il valore del servizio è di 60 mila euro per il biennio decorrente dal 1 dicembre. La domanda dovrà pervenire entro le 16 del giorno mercoledì 8 novembre via posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]. m.m.