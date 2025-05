Musei e biblioteche: oltre 4.100 bambini hanno partecipato ai laboratori

La Spezia, 27 maggio 2025 – Oltre 4.100 bambini hanno partecipato a 'Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche' il rinnovato, ricco ed eterogeneo calendario di eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie da settembre 2024 a maggio 2025 a cura dei Servizi Culturali della Spezia.

I laboratori fanno parte di un percorso di crescita culturale e avvicinamento alla conoscenza del ricco patrimonio culturale cittadino promosso da tutto il Servizio Culturale, con anche eventi specifici che sono stati la vera punta di diamante come Spetialis. Il Festival della Spezia Antica, la Notte Mostruosa al Castello San Giorgio, il Paleofestival, il Kid Pass Days e il Maggio dei Libri.

Rispetto al 2023/2024 la didattica complessivamente ha superato la partecipazione del pubblico, abbracciando idealmente tutto l’anno scolastico ed organizzando laboratori finalizzati alla promozione e divulgazione della bellezza delle collezioni civiche, della storia spezzina e dell’importanza della lettura.

I laboratori didattici però non si concludono con la fine della scuola: sono in fase organizzativa e saranno presto presentati i laboratori didattici estivi organizzati dai Musei Civici – e per la prima volta anche dal Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia – che avranno come location privilegiata il Castello San Giorgio.

Saranno proposte una serie di attività e laboratori al mattino per i bambini al fine di imparare l’arte e la storia dell’arte divertendosi. La novità di quest’anno, oltre la partecipazione delle biblioteche civiche, sarà che si offrirà l’opportunità di questo servizio alle famiglie da giugno ad agosto.