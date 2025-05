Musei aperti alla fibriomialgia. Vincere il dolore con l’arte

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia in programma domani un evento organizzato da Comune di Spezia e dalla sezione locale del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia Odv, col patrocinio di Lyceum Academy, Asl 5 e Regione. L’iniziativa “La Fibromialgia va al Museo” è pensata per i pazienti che soffrono di dolore cronico di varia eziologia, che avranno l’occasione di condividere il loro vissuto, dolore e speranze, attraverso il linguaggio dell’arte. L’idea, proposta da Gianna Taverna, referente regionale ligure del Comitato Fibromialgici Uniti Italia e arteterapeuta coinvolge Castello San Giorgio, Lia e Camec in 4 laboratori espressivi che si svolgeranno domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (info e prenotazioni a [email protected]): "La creta che cura" sarà tenuto da Luisa Ruzzoni e Adelaide Trastevere a Castel San Giorgio, "Voliamo altrove, rompiamo la gabbia del dolore" da Antonella Mezzani al Lia, "Coloriamo i nostri pensieri" da Barbara Datteri al Camec, "Il dolore in scatola" da Claudia Frandi al Camec: un team qualificato formato da psicologhe e artiste. I lavori prodotti nell’ambito dei laboratori saranno messi in mostra alla mediateca ’Fregoso’ con modalità ancora da definire. I materiali sono a carico dell’associazioni Cfu- Italia odv; consigliato un abbigliamento comodo per i partecipanti.