Muratori, cuochi e addetti pulizie

Offerte dai centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 AIUTO CUOCO Ristorante cerca 1 aiuto cuoco, di supporto al cuoco nella preparazione di piatti della cucina tradizionale ligure. Si richiede esperienza, possesso di auto o moto propria in quanto il locale nell’orario serale non è servito dai mezzi pubblici. Tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione. Lunedì e martedì turno solo serale, gli altri giorni della settimana turni pranzo e cena. Fasce orarie: dalle 11 alle 16 e dalle 18 alle 23. Offerta 47630

2 ADDETTI PULIZIE Impresa di pulizie ricerca 2 addette alla pulizia di condomini, uffici ed eventuali case vacanza. Richiesta minima esperienza, età 25-60 anni. Possibilità di lavorare nei week end e festivi (per la pulizia eventuali case vacanza). Luogo La Spezia, Sarzana, Lerici, Portovenere. Tempo determinato part time di 3 mesi rinnovabile. Orario di lavoro: 34 ore giornaliere fascia oraria 6-14. Offerta 47621

1 ONICOTECNICA Negozio di estetica ricerca onicotecnica: ricostruzione unghie e nail art, manicure e pedicure. Necessaria esperienza. Preferibile possesso di qualifica professionale da estetista. Tempo determinato part time, orario: 15-19. Offerta 47620

2 MURATORI Azienda del settore edile cerca 2 muratori, si richiede esperienza, patente B, auto propria, età compresa 20-45 anni. Tempo determinato con iniziale mese di prova. Orario: 8-17. Offerta 47602

1 CUOCO Struttura ricettiva cerca 1 cuoco o aiuto. Lavorerà insieme al cuoco (che è anche il gestore della struttura) ma all’occorrenza da solo. Si richiede esperienza, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Tempo determinato da subito a ottobre. Orario 18-23. Due volte alla settimana anche 7.30-11. Offerta 47550