Muore durante il sonno dirigente della Mbda

E’ morto nel sonno. Gli è stato fatale un infarto fulminante. Profonda impressione ha suscitato la notizia dell’improvvisa scomparsa di Marco Gonnelli, dirigente della Mbda, persona conosciuta e stimata in città. Aveva 60 anni. E’ accaduto nella sua abitazione cittadina, nella notte tra mercoledì e giovedì. Stava bene, non aveva problemi di salute. E’andato a letto e non si è più svegliato. Marco Gonnelli era uno dei responsabili della contabilità nella sede di via Valdilocchi 15 del consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa. Aveve ripercorso le orme del padre Rinaldo, che era stato in passato dirigente responsabile dell’Oto Melara. La famiglia Gonnelli è molto conosciuta in città. La scomparsa improvvisa di Marco Gonnelli lascia nel dolore i due figli e la ex moglie, il fratello Paolo insegnante della scuola di musica di Fiesole e la sorella Gaia danzatrice di livello internazionale che vive in Olanda ad Amsterdam. Il funerale non è stato ancora fissato.