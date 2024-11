Muore a 101 anni il partigiano Merlo

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di nostra Signora della Neve in viale Garibaldi i funerali di Aldo Maneschi, detto Dino, partigiano della Brigata Centrocroci col nome di battaglia ’Merlo’. A celebrare le esequie saranno il parroco don Mirko Mochi e don Stefano Pastorino, direttore dell’oratorio salesiano. A dicembre 2023 in occasione del centesimo compleanno Aldo Maneschi fu festeggiato dall’Anpi. Maneschi era salito ai monti nel settembre del 1944 unendosi ai cugini Lello ed Emilio Maneschi; nel novembre salirono anche gli altri due cugini Erminio e Giuliano detto Neto. Aldo raggiunse il Passo delle Cento Croci a piedi, da lì andò ad Albareto, nel Parmense. Il momento più terribile fu il rastrellamento del 20 gennaio 1945, noto come ’la battaglia del Gottero’. In seguito, ha lavorato come autista, è sempre stato appassionato di sport, collaborando anche con l’oratorio salesiano di via Roma e negli ultimi anni è stato nonno e bisnonno felice. Così lo ricorda Giorgio Pagano, a nome del Comitato Unitario della Resistenza: "Caro “Merlo”, a te e a tutti i partigiani dobbiamo la Costituzione, cardine della nostra democrazia. La tua scomparsa ci ricorda un’urgenza: il passaggio di consegne alle nuove generazioni, che non conoscono il senso di un’esperienza che non può scomparire".

F.D.