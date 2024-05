Muggiano non si ferma. Terza vittoria nei senior. Doppietta Fezzano con donne e junior

Tre indizi fanno una prova, tre vittorie – su altrettante gare – cominciano a dare qualche certezza: ovvero, che l’equipaggio senior del Muggiano e quelli femminile e junior del Fezzano al momento lasciano le briciole agli avversari. La gara che vale una stagione si terrà fra oltre due mesi, ma di certo i tre armi finora non conoscono ostacoli, centrando la terza vittoria consecutiva nella prepalio organizzata nello specchio acqueo della Morin dalla borgata La Spezia Centro. Nella gara senior – divisa in due batterie – il miglior tempo è quello dell’equipaggio rossoblù, Giorgio Federici, Niccolò Pucci, Daniel Costa, Claudio Gori e la timoniera Rosa Cascone fermano il cronometro a 11’12”66, vincendo batteria e gara, e facendo il vuoto, complice le squalifiche del Canaletto (secondo al traguardo) e del Marola, che hanno sbagliato il terzo giro di boa. Al secondo posto si issa dunque Le Grazie con 11’23”64, terzo un sorprendente Fezzano con 11’33”34: gli Squali, alla prima gara senior stagionale con un equipaggio misto (due senior e due junior) vincono la prima batteria. Al quarto posto Venere Azzurra, poi La Spezia Centro, Fossamastra, Lerici, Porto Venere, Cadimare e Tellaro, questi ultimi due all’esordio stagionale. "Abbiamo iniziato ad andare in amre dieci giorni fa, l’allenamento è quello che è – spiega Silvio Pietra, quarto remo del Cadimare alla sua 24esima stagione remiera – dobbiamo allenarci senza guardare nessuno e pensare a noi stessi, puntanto a migliorare ogni domenica.

Nella gara femminile, ancora un assolo del Fezzano. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Annalisa Mencacci e la timoniera Alice Bardi ancora una volta dominano sin dall’avvio di gara, andando a vincere la terza gara consecutiva col tempo di 5’42”74; alle loro spalle il Lerici, con 5’46”94, e il Fossamastra in 5’48”30. Ai piedi del podio il Porto Venere, seguito da Canaletto, Muggiano, e Cadimare. Squalificato il Tellaro per il peso non conforme dell’imbarcazione. "Oggi potevamo fare meglio, ma stiamo lavorando bene. Fezzano è più avanti rispetto agli altri, ma per il podio ce la giochiamo un po’ tutti" afferma a fine gara Asia Ruffini, secondo remo del Porto Venere.

Nessuna novità anche per quanto riguarda la gara juniores. La prepalio spezzina ha confermato il dominio dei baby Squali fezzanoti, autori della solita gara a ritmi altissimi che, fino a oggi, nessuno riesce a contrastare. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capassom e Nicola Castellano, timonati da Gaia Castellano, chiudono in 5’24”16, lasciando a oltre quattro secondo il Porto Venere, che si conferma secondo in 5’28”24, superando sul filo del rasoio le Grazie, terzo in 5’28”55. A seguire Muggiano, Fossamastra, Canaletto e Venere Azzurra. "Stiamo crescendo, quest’anno abbiamo cambiato due vogatori ma stiamo lavorando duramente" Giancluca Cecchi e Luca Guastini, secondo e terzo remo delle Grazie junior.

Matteo Marcello