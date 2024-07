Muggiano inarrestabile. Vince ancora una volta. Fezzano non sbaglia con donne e junior

Un dominio netto, dalla prima all’ultima prepalio, lasciando solo le briciole agli altri equipaggi. Il Muggiano con i Senior, il Fezzano con Junior e Donne, hanno cannibalizzato tutte le prove stagionali e sono ovviamente i favoriti per la gara regina di domenica. Anche al Muggiano, nell’ultima prepalio stagionale, praticamente non c’è stata storia, con il Cavalluccio marino tra i grandi e gli Squali con ragazzi e donne – i tre equipaggi si sono aggiudicati il campionato provinciale Trofeo Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – che hanno confermato la netta supremazia mostrata fin dai primi colpi di remi delle prime gare di maggio. Certo, il Palio è una gara a sè, e la sua storia ormai centenaria insegna a non dare nulla per scontato in quella giornata che vale un’intera stagione, ma lo strapotere messo in mostra dai tre equipaggi è stato notevole e mai messo in discussione. Nei Senior, i padroni di casa del Muggiano sono ancora una volta autori di una prova maiuscola. L’equipaggio rossoblù composto da Giorgio Federici, Niccolò Pucci, Daniel Costa, Claudio Gori e dallatimoniera Rosa Cascone ha fermato il cronometro a 10’59’’45, mettendosi ancora una volta alle spalle tutti. Conferme per il Canaletto, candidato a principale rivale del Muggiano, che taglia il traguardo in 11’03’’26, e terzo Le Grazie, in 11’06’’81. Ai piedi del podio i campioni uscenti del Fezzano, seguiti nell’ordine da La Spezia Centro, Venere Azzurra, Fossamastra, Lerici, Marola, Cadimare, Porto Venere, Tellaro e San Terenzo.

Nel femminile, il porticciolo di Muggiano è stato teatro dell’ennesima prova di forza delle ragazze di Fezzano, con Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Annalisa Mencacci e la timoniera Alice Bardi che chiudono in 5’50’’95; secondo l’ottimo San Terenzo, che nelle ultime settimane è cresciuto molto e potrebbe recitare la parte del principale rivale delle fezzanote. Le biancoverdi chiudono in 5’52”06, mentre il terzo gradino del podio è appannaggio del Fossamastra, che chiude in 5’53”27. A seguire, Lerici, Porto Venere, Canaletto, Tellaro, Muggiano e Le Grazie, squalificato La Spezia Centro, (arrivato al nono posto; ndr) per pesi correttori non conformi.

Negli Junior, è ancora il Fezzano a dettare legge. Fanno otto su otto per Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso e Nicola Castellano, timonati da Gaia Castellano, che nello specchio acqueo di Muggiano chiudono in 5’29”35. Seconda posizione per il Porto Venere, in 5’32”84, e terza piazza per Le Grazie al tragiardo in 5’33”31. Al quarto posto il Canaletto, seguito da Muggiano, Marola, Fossamastra, Venere Azzurra, Cadimare e Tellaro. In virtù dei risultati delle tre gare, la combinata è stata vinta dal Fezzano.

Matteo Marcello