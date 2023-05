Movida spezzina: protagonista di furti, liti e risse rimpatriato dalla polizia

La Spezia, 20 maggio 2023 – Aveva 'movimentato' la movida, coinvolto più volte in liti e risse. E adesso la polizia, dopo averlo rintracciato, lo ha accompagnato al centro per il rimpatrio in Basilicata in attesa di essere riportato nel suo Paese.

Nella tarda mattinata di ieri, gli equipaggi della volante della polizia spezzina, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona di particolare gravità, che hanno interessato in particolare il capoluogo nelle ultime settimane.

Questa attività ha consentito il rintraccio di uno dei responsabili di alcuni degli episodi che hanno movimentato ultimamente le serate di movida nel centro cittadino, contenute dagli immediati interventi delle forze dell’ordine, come recentemente in piazza del Bastione. Ieri mattina è stato infatti individuato e successivamente allontanato dalla città l’autore di numerosi reati, oltre che noto ai poliziotti per furti e di attività legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza l’uomo, rintracciato dagli agenti della squadra volante e sottoposto a controllo, è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento, privo di dimora e irregolare sul territorio. Nel corso dell’attività, l'uomo, oltre che a porsi con atteggiamento provocatorio nei confronti degli operatori ha reso difficoltosi i primi accertamenti tentando la fuga, venendo immediatamente ripreso.

L'uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della questura dove sono stati effettuati gli accertamenti di rito insieme all’ufficio Immigrazione, e al termine dei quali l’uomo è stato scortato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza in attesa del rientro nel suo Paese di origine.

Marco Magi