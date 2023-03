Mostra “Sarenco“ al Camec Esposte centosettanta opere

Vernissage, oggi alle 18 al Camec, per la mostra ‘Sarenco, La Platea dell’Umanità’, a cura di Giosuè Allegrini, con il sostegno di Fondazione Sarenco. Sarenco (Isaia Mabellini) è stato artista geniale, ironico, perfino beffardo, e acutamente trasgressivo, ma anche formidabile performer, infaticabile esploratore, regista esplosivo, fotografo audacissimo, come pure organizzatore proteiforme di eventi culturali in Italia e all’estero. Inoltre, protagonista nei più importanti consessi espositivi e rassegne d’arte internazionali: dalla Biennale di Venezia (per quattro volte) a Documenta 5 di Kassel del 1972, dal MoMA di New York allo Stedelijk Museum di Amsterdam, dal Centre Pompidou di Parigi al Mart di Rovereto. La licenza poetica che Sarenco si prende, trasforma il poeta visivo in un attivista che, tramite la creatività, contribuisce alla lotta politica per migliorare la società in cui vive. Il percorso espositivo comprende circa 170 opere rappresentative di un percorso cinquantennale.